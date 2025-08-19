Gwiazda nie wystartuje w MŚ. Decyzja zapadła

Nie wiadomo jeszcze, czy van der Poel, który ma też na koncie wiele tytułów w kolarstwie przełajowym, będzie walczył o tytuł mistrza świata w kolarstwie górskim.

Holenderski kolarz ostatnio startował w Tour de France, ale wycofał się z wyścigu we Francji przed startem 16. etapu z powodu zapalenia płuc. Ma wrócić na szosę w tym tygodniu w Renewi Tour, który potrwa od środy do niedzieli.

30-letni zawodnik dodał również do swojego kalendarza wyścig Pucharu Świata w kolarstwie górskim w Les Gets, który odbędzie się 31 sierpnia. Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim odbędą się dwa tygodnie później w Valais w Szwajcarii.

- Generalnie wszystko idzie zgodnie z planem, ale najpierw musimy dowiedzieć się, jak naprawdę poradzę sobie na Renewi Tour i Pucharze Świata w Les Gets – powiedział van der Poel belgijskiemu dziennikowi Nieuwsblad.

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym odbędą się w dniach 21-28 września w stolicy Rwandy - Kigali.

