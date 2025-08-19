Zespół PlusLigi rozpoczął przygotowania. W perspektywie mecz z ćwierćfinalistą LM

Ekipa ze stolicy Warmii i Mazur rozpoczęła treningi przed nadchodzącym sezonem. Zawodnicy na początku przygotowań wykonują lekkie treningi na piasku oraz przeprowadzają badania medyczne. Zespół w tym tygodniu ma wrócić do hali, aby zacząć bardziej intensywne treningi.

Drużyna nie zjawiła się w komplecie na pierwszych zajęciach przedsezonowych. W ekipie z Olsztyna zabrakło Kanadyjczyka Arthura Szwarca, który wraz ze swoją reprezentacją przygotowuje się do zbliżających się mistrzostw świata. W przygotowaniach czynnego udziału nie bierze również Polak Mateusz Janikowski, który przechodzi rehabilitację kolana.

- Bardzo stęskniłem się za siatkówką i za drużyną. Towarzyszy mi duża radość, że znów możemy wspólnie pracować i spędzać razem czas. W poniedziałek i wtorek rano zawodnicy przechodzą szczegółowe badania, a po południu mamy dwa lekkie treningi na plaży. Od środy do piątku pracujemy już w hali, natomiast weekend jest wolny. Z każdym kolejnym tygodniem obciążenia treningowe będą stopniowo rosły - poinformował szkoleniowiec drużyny w rozmowie z serwisem plusliga.pl.

AZS Olsztyn w trakcie przygotowań do nadchodzącej kampanii ligowej rozegra mecze kontrolne. Pierwsze spotkania odbędą się 18 oraz 19 września. Przeciwnikiem będzie InPost ChKS Chełm, czyli ekipa, która awansowała w zeszłym sezonie do PlusLigi.

Następnym przystankiem drużyny z Olsztyna będzie dwumecz z Treflem Gdańsk (27–28 września w Przywidzu), po tych spotkaniach zespół wraz z początkiem października podejmie PGE Projektem Warszawa w Iławie.

Najważniejszym etapem przygotowań do sezonu będzie mecz z ćwierćfinalistą Ligi Mistrzów, SVG Lüneburg. Spotkanie zostanie rozegrane w hali Urania z okazji 75-lecia klubu.

Rozgrywki dla Indykpol AZS Olsztyn rozpoczną się 22 października. Rywalem w tym spotkaniu będzie JSW Jastrzębski Węgiel.

KJ, Polsat Sport