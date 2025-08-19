Kamil Majchrzak - Sebastian Korda. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Tenis

Kamil Majchrzak - Sebastian Korda to mecz III rundy turnieju ATP w Winston-Salem. Kiedy jest mecz Majchrzak - Korda? O której godzinie?

fot. PAP

Polak ma za sobą dwa udane spotkania. Najpierw ograł doświadczonego Nicolasa Jarry'ego, a w nocy z poniedziałku na wtorek pokonał Nuno Borgesa. W obu przypadkach nie stracił nawet seta.

 

Z kolei Korda miał "wolny los" w pierwszej rundzie, a w kolejnej pokonał w dwóch setach Vita Koprivę.

 

Będzie to pierwszy mecz Majchrzaka z Kordą. Zwycięzca awansuje do ćwierćfinału.

Kiedy jest mecz Majchrzak - Korda? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Organizatorzy nie ogłosili jeszcze daty meczu Majchrzaka. Kiedy to zrobią, pojawi się to w tekście.

