Karalis wykorzystał nieobecność Duplantisa w Lozannie

Karalis, brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Paryżu, odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w Diamentowej Lidze. W sobotę był drugi w Chorzowie, ustępując jedynie Duplantisowi. We wtorek wysokość 6,02 pokonał w trzeciej próbie.

Tyczkarze rywalizować będą jeszcze w finale Diamentowej Ligi - 28 sierpnia w Zurychu.

Wynik skoku o tyczce:

1. Emmanuel Karalis (Grecja) 6,02 m

2. Thibaut Collet (Francja) 5,82

. Renaud Lavillenie (Francja) 5,82

IM, PAP