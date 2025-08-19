Karalis wykorzystał nieobecność Duplantisa w Lozannie
Grek Emmanouil Karalis wynikiem 6,02 m wygrał rywalizację w skoku o tyczce w Lozannie, która była wstępem do środowego mityngu Diamentowej Ligi. Drugie miejsce zajęli ex aequo Francuzi Thibaut Collet i Renaud Lavillenie - po 5,82 m. Nie startował rekordzista świata Szwed Armand Duplantis.
Karalis, brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Paryżu, odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w Diamentowej Lidze. W sobotę był drugi w Chorzowie, ustępując jedynie Duplantisowi. We wtorek wysokość 6,02 pokonał w trzeciej próbie.
ZOBACZ TAKŻE: Mistrzostwa świata za pasem, a tu taki wpis! Natalia Bukowiecka poruszyła fanów
Tyczkarze rywalizować będą jeszcze w finale Diamentowej Ligi - 28 sierpnia w Zurychu.
Wynik skoku o tyczce:
1. Emmanuel Karalis (Grecja) 6,02 m
2. Thibaut Collet (Francja) 5,82
. Renaud Lavillenie (Francja) 5,82