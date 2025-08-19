Ważny głos z wewnątrz kadry na kilka dni przed MŚ. "Mamy trochę do poprawy"

Za Polkami sparingi z reprezentacją Japonii. Mecze dostarczyły wiele materiału do analizy i wskazały, co jest jeszcze do poprawy.

- Na treningach pojawiło się dużo rotacji i nasza gra wyglądała bardzo różnie. Pojawiły się też jednak fajne momenty i mam nadzieję, że stabilizujemy się, jeśli chodzi o poziom gry. Bardzo bym chciała, aby w naszym systemie blok-obrona wszystko działało coraz lepiej. To jest ten element, w którym mamy trochę do poprawy - dodała.

Jakie nastroje panują w drużynie przed mistrzostwami?

- Do mundialu pozostało jeszcze trochę czasu, więc mam nadzieje, że nieco jeszcze dopracujemy i nasza forma będzie rosła. Zobaczymy, gdzie pozwoli nam to dojść w Tajlandii. Wiemy, że nasza droga nie jest łatwa, ale musimy zrobić wszystko, aby zaprezentować najlepszą siatkówkę. Liczymy, że wrócimy z tego turnieju zadowolone zarówno z naszej gry jak i z zajętego miejsca. Podchodzimy do mistrzostw świata z chłodną głową, nie chcemy narzucać sobie dodatkowej presji - oznajmiła.

Pierwszy mecz na mistrzostwach świata Polki rozegrają 23 sierpnia z reprezentacją Wietnamu.

