Konferencja prasowa po The World Games 2025. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

W środę 20 sierpnia odbędzie się konferencja prasowa po The World Games 2025. Pojawią się na niej reprezentanci Polski. Gdzie obejrzeć? Transmisja w Polsacie Sport, Polsatsport.pl oraz w Polsat Box Go.

fot. Polsat Sport

The World Games to impreza obejmująca sporty, które z zasady nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów było Chengdu.

 

W Chinach nie zabrakło Biało-Czerwonych. 64 polskich sportowców rywalizowało w sportach powietrznych (wyścigi dronów), bilardzie, kajakarstwie, sportach tanecznych, kickboxingu, korfballu, ratownictwie wodnym, muay thai, orientacji sportowej, sportach motorowodnych, trójboju siłowym, wspinacze sportowej, squashu, sportach podwodnych, narciarstwie wodnym i wakeboardzie.

 

Reprezentacja Polski przywiozła 14 medali - sześć złotych, sześć srebrnych i dwa brązowe.

 

W środę odbędzie się oficjalna konferencja prasowa, na której pojawią się polscy sportowcy.

Transmisja konferencji prasowej w środę 20 sierpnia od 12:00 w Polsacie Sport 1, Polsatsport.pl i Polsat Box Go.

