LaLiga: Real Madryt - Osasuna. Relacja live i wynik na żywo
Real Madryt zagra z Osasuną w spotkaniu kończącym pierwszą kolejkę w hiszpańskiej LaLiga. Relacja live i wynik na żywo meczu Real Madryt - Osasuna na Polsatsport.pl.
Poprzedni sezon w wykonaniu Realu Madryt nie należał do najlepszych. Wicemistrzostwo Hiszpanii i wysoka porażka z Arsenalem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów nie zadowoliły kibiców "Los Blancos". Wraz z końcem ubiegłego sezonu z drużyną pożegnał się dotychczasowy szkoleniowiec "Królewskich" - Carlo Ancelotti. Jego miejsce na ławce trenerskiej zajął Xabi Alonso, który przed laty był zawodnikiem Realu.
Osasuna była jedną z niespodzianek poprzedniego sezonu w lidze hiszpańskiej. "Los Rojillos" zajęli dziewiąte miejsce w tabeli i byli o krok od gry w europejskich pucharach.
Ostatnie ligowe spotkanie pomiędzy tymi zespołami zakończyło się remisem 1:1.
Początek o godzinie 21:00.