Poprzedni sezon w wykonaniu Realu Madryt nie należał do najlepszych. Wicemistrzostwo Hiszpanii i wysoka porażka z Arsenalem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów nie zadowoliły kibiców "Los Blancos". Wraz z końcem ubiegłego sezonu z drużyną pożegnał się dotychczasowy szkoleniowiec "Królewskich" - Carlo Ancelotti. Jego miejsce na ławce trenerskiej zajął Xabi Alonso, który przed laty był zawodnikiem Realu.

Osasuna była jedną z niespodzianek poprzedniego sezonu w lidze hiszpańskiej. "Los Rojillos" zajęli dziewiąte miejsce w tabeli i byli o krok od gry w europejskich pucharach.

Ostatnie ligowe spotkanie pomiędzy tymi zespołami zakończyło się remisem 1:1.

Początek o godzinie 21:00.

AK, Polsat Sport