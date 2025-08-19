Mediolan stolicą światowego kajakarstwa. Ruszają MŚ z udziałem Polaków

Pierwsza, czerwcowa próba generalna na ME w Racicach wypadła po myśli Polaków. Nasi reprezentanci brylowali na czeskim torze regatowym, przywożąc łącznie sześć medali, w tym dwa złote. Nie zawiodły choćby liderki polskiej kadry narodowej. Dwa krążki w olimpijskich konkurencjach wywalczyła kajakarka Anna Puławska (złoto w K2 500 m z Martyną Klatt i srebro w K1 500 m) czy kanadyjkarka Dorota Borowska, która zdobyła trzeci z rzędu tytuł mistrzyni Europy w C1 200 m. Miejsca na podium ME utrzymali kajakarze z osady K4 500 m czy Oleksii Koliadych (C1 200 m), a w kilku innych rywalizacjach Polacy zameldowali się tuż za podium.

- Gołym okiem widać, że dwójka zrobiła duży postęp i na 200, i na 500 m. Dorota dalej utrzymuje zaś wysoki poziom na jedynce. Oczywiście, w roku poolimpijskim jest więcej spokoju, ale na pewno jest chęć zaprezentowania się z jak najlepszej strony. Czasowo wygląda to obiecująco, ale MŚ wszystko zweryfikują - mówi Mariusz Szałkowski, trener reprezentacji Polski kanadyjkarek, który na MŚ w Mediolanie deleguje niezmienioną obsadę.

Chrapkę na kolejny medal mają Borowska z Sylwią Szczerbińską. Szósta osada ostatnich igrzysk olimpijskich w Paryżu, która na ME w Racicach była tuż za podium na 200 i 500 m, po siedmiu latach zamierza znów stanąć na podium MŚ. Poprzednio udało się im to zrobić w 2018 roku w portugalskim Montemor-o-Velho, gdy zdobyły srebro na 200 m.

Polska reprezentacja w sprincie kajakowym na MŚ w Mediolanie wystąpi w nieco innym składzie niż na ME w Racicach. Nowe dwójki zobaczymy w olimpijskich konkurencjach kajakarzy i kanadyjkarzy. W K2 500 m wystartują Alex Borucki i Jarosław Kajdanek, a w rywalizacji C2 500 m weźmie udział osada Wiktor Głazunow/Arsen Śliwiński. Do walki w K1 500 m mężczyzn z kolei stanie Piotr Morawski, a w C1 500 m - Kacper Sieradzan.

Początek MŚ w sprincie kajakowym w Mediolanie w środę, 20 sierpnia. Zawody zakończą się w niedzielę, 24 sierpnia.

