Mistrzostwa świata siatkarzy U-21. Jakie są zasady turnieju?

W tym roku czempionat do lat 21 odbędzie się w Jiangmen w Chinach. Tytułu wywalczonego przed dwoma laty w Bahrajnie będą bronili grupowi rywale Polaków - Irańczycy. Srebro przypadło wówczas Włochom, a brąz - Bułgarom. Polacy uplasowali się na piątym miejscu.

Wszystkie 24 uczestniczące w mundialu reprezentacje podzielono na cztery grupy, po sześć zespołów w każdej. Siatkarze prowadzeni przez Piotra Grabana trafili do grupy B. W pierwszych dniach czempionatu zmierzą się zatem z Portoryko, Koreą Południową, Kanadą, Kazachstanem i Iranem. Terminarz meczów Polaków można odnaleźć TUTAJ.

Pierwsza faza turnieju wyłoni po cztery najlepsze zespoły z każdej z grup. Awansują one do 1/8 finału, rozpoczynając tym samym walkę w klasycznej fazie play-off. Następnie zostanie rozegrany ćwierćfinał, półfinał, a na końcu - mecze o medale.

Co z przegranymi? Dla nich to nie będzie koniec! Po dwie najsłabsze ekipy z każdej z grup rozpoczną za to rywalizację o miejsca 17-24. Wygrana w pierwszym spotkaniu tej fazy da im możliwość walki o lokaty 17-20. Porażka spowoduje, że zagrają o pozycje 21-24.

Ci, którzy awansowali do fazy play-off, ale przegrali w 1/8, zagrają o miejsca 9-16. Tu również będzie funkcjonowała zasada dotycząca zwycięstw i porażek: wygrana w pierwszym spotkaniu oznacza walkę o lokaty 9-12, a przegrana - o 13-16.

Porażka w ćwierćfinale również nie oznacza jeszcze końca udziału w czempionacie. Młodzieżowcy zagrają bowiem o pozycje 5-8. Oznacza to, że niezależnie od tego, jak poradzą sobie na poszczególnych etapach turnieju, Biało-Czerwoni będą "w grze" niemal do samego końca trwania mistrzostw.

Przypomnijmy, że w czempionacie pań reprezentantki Polski uplasowały się na szóstej lokacie. W końcowej fazie turnieju pokonały Turczynki (3:2), ale w ostatnim meczu uległy Chinkom (1:3).

Mistrzostwa świata siatkarzy U-21 odbędą się w dniach 21-31 sierpnia.