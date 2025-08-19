Mistrzostwa świata za pasem, a tu taki wpis! Natalia Bukowiecka poruszyła fanów

Bukowiecka w miniony weekend wystartowała w mityngu Diamentowej Ligi w Chorzowie. Polce nie udało się wywalczyć podium, ostatecznie skończyła rywalizację w biegu na 400 m na 5. miejscu. Kilka dni później polska lekkoatletka zdecydowała się na długi wpis na swoim Instagramie.

- Ten sezon uczy mnie cierpliwości. Chociaż wiedziałam, że może być inny, nieco trudniejszy, wciąż uczę się wyrozumiałości wobec samej siebie. Uczę się doceniać miejsce, w którym jestem, akceptować, na nowo czerpać radość ze sportu i nie wpadać w pułapkę oczekiwań. Ten sezon to czas nauki. Muszę przypomnieć sobie, jak biega się 400 m. Poczuć pewność siebie i luz na bieżni. Mam jeszcze miesiąc i wierzę, że uda mi się poskładać wszystkie elementy w jedną całość. Wiem, że jeszcze będzie pięknie! Dziękuję Wam za ogromne wsparcie, które poczułam podczas Memoriały Kamili Skolimowskiej. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Jesteście wspaniali ! Mam nadzieję, że widzimy się za rok! - napisała Bukowiecka.

Polka przygotowuje się do startu w lekkoatletycznych mistrzostwach świata, które w dniach 13-21 września odbędą się w Tokio. W stolicy Japonii Bukowiecka zdobyła w 2021 roku dwa medale igrzysk olimpijskich – złoto w sztafecie mieszanej 4×400 m i srebro w biegu sztafetowym kobiet 4×400 m. Przed rokiem w Paryżu dołożyła brąz w biegu indywidualnym.

IM, Polsat Sport