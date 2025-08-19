Mistrzyni Europy złapana na dopingu! Cztery lata dyskwalifikacji

Maryna Bech-Romanczuk, specjalizująca się w skoku w dal i trójskoku, została zdyskwalifikowana na cztery lata po wykryciu w jej organizmie podwyższonego stężenia testosteronu - poinformowała we wtorek Athletics Integrity Unit (AIU). Ukraińska lekkoatletka to dwukrotna wicemistrzyni świata.

fot. PAP/EPA
Maryna Bech-Romanczuk

Bech-Romanczuk pozostawała zawieszona od połowy maja. AIU nie zaakceptowała jej wyjaśnień. Dyskwalifikacja trwa od 13 maja.

 

Ukrainka nie startowała od sierpnia ubiegłego roku, gdy zajęła 11. miejsce w trójskoku podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Pozytywny wynik dała kontrola antydopingowa 7 grudnia 2024.

 

30-letnia Bech-Romanczuk to mistrzyni Europy na stadionie z 2022 roku w trójskoku oraz halowa mistrzyni Starego Kontynentu z 2021 roku w skoku w dal. W swoim dorobku ma także m.in. srebrne medale mistrzostwa świata na stadionie z 2019 roku w skoku w dal i z 2023 roku w trójskoku. W 2022 została również halową wicemistrzynią świata w trójskoku.

KP, PAP
