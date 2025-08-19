Mistrzyni Europy złapana na dopingu! Cztery lata dyskwalifikacji

Bech-Romanczuk pozostawała zawieszona od połowy maja. AIU nie zaakceptowała jej wyjaśnień. Dyskwalifikacja trwa od 13 maja.

ZOBACZ TAKŻE: Mistrzostwa świata za pasem, a tu taki wpis! Natalia Bukowiecka poruszyła fanów

Ukrainka nie startowała od sierpnia ubiegłego roku, gdy zajęła 11. miejsce w trójskoku podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Pozytywny wynik dała kontrola antydopingowa 7 grudnia 2024.

30-letnia Bech-Romanczuk to mistrzyni Europy na stadionie z 2022 roku w trójskoku oraz halowa mistrzyni Starego Kontynentu z 2021 roku w skoku w dal. W swoim dorobku ma także m.in. srebrne medale mistrzostwa świata na stadionie z 2019 roku w skoku w dal i z 2023 roku w trójskoku. W 2022 została również halową wicemistrzynią świata w trójskoku.

KP, PAP