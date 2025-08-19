Niezwykły debiut w siatkówce! Pierwszy taki turniej w historii

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej kobiet 2025 zostaną rozegrane w dniach 22 sierpnia – 7 września 2025 w Tajlandii. Będzie to dwudziesta edycja tego turnieju. Wśród wielu nowości w zmaganiach o medale MŚ, nowy będzie również gospodarz. Tajlandia po raz pierwszy w historii będzie organizatorem tej imprezy.

Debiut Tajlandii nie oznacza jednak debiutu kontynentu azjatyckiego w tej roli. W 1990 roku mistrzostwa świata siatkarek odbyły się w Chinach. Niemal etatowym gospodarzem tego turnieju była natomiast Japonia, która najlepsze siatkarki świata gościła aż pięciokrotnie - w 1967, 1998, 2006, 2010 oraz 2018 roku. Kraj Kwitnącej Wiśni jest pod tym względem rekordzistą.

Mistrzostwa w Tajlandii będą więc siódmą taką imprezą rozegraną w Azji. Dziewięciokrotnie turniej finałowy był rozgrywany w Europie. Tak było m.in. podczas poprzednich MŚ w 2022 roku, gdy współgospodarzami imprezy były Polska i Holandia. Trzy razy MŚ odbyły się w Ameryce Południowej, a raz w Ameryce Północnej.

Gdzie były rozgrywane MŚ siatkarek?

5 – Japonia (1967, 1998, 2006, 2010, 2018)

3 – ZSRR (1952, 1962, 1978)

2 – Brazylia (1960, 1994)

1 – Francja (1956), Bułgaria (1970), Meksyk (1974), Peru (1982), Czechosłowacja (1986), Chiny (1990), Niemcy (2002), Włochy (2014), Holandia (2022/współgospodarz), Polska (2022/współgospodarz), Tajlandia (2025).