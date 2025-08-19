Nowoczesny obiekt w Warszawie? "To projekt, który nie może stać się ofiarą politycznych sporów"

Temat budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej w Warszawie wywołuje niemałe emocje. Stolica od lat nie może doczekać się obiektu z prawdziwego zdarzenia. Po mistrzostwie Polski koszykarskiej sekcji Legii Warszawa Rafał Trzaskowski zapowiedział, że w 2026 ruszy budowa nowoczesnej hali na terenach Skry. Teraz środowisko sportowe wystosowało do Prezydenta list otwarty. "To projekt społeczny, który nie może stać się ofiarą politycznych sporów i targów" - czytamy.

Nowoczesny obiekt w Warszawie? "To projekt, który nie może stać się ofiarą politycznych sporów"
fot. PAP
Co z nowoczesną halą w Warszawie?

Sportowe tradycje Warszawy sięgają wielu lat wstecz. W obecnym sezonie natomiast sukces zanotowała koszykarska sekcja Legii Warszawa, która sięgnęła po mistrzostwo Polski.

 

Najlepszy zespół w kraju obecnie rozgrywa swoje mecze w hali OSiR Bemowo. Nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby nie fakt, że jest to najmniejszy obiekt w całej ORLEN Basket Lidze, który mieści zaledwie dwa tysiące miejsc.

 

W przyszłej kampanii Legia występować będzie w Lidze Mistrzów. Arena przy ulicy Obrońców Tobruku nie spełnia jednak wymogów FIBA Basketball Champions League.

 

"W 2024 roku Legia Warszawa zdobyła Puchar Polski. W 2025 - mistrzostwo. Dzień po decydującym meczu finałowym spotkałem się z mistrzowskim zespołem, żeby pogratulować najświeższego sukcesu. I zapowiedzieć, że wszystko wskazuje na to, że w 2026 czeka ich kolejne ważne wydarzenie: start budowy nowej hali w Warszawie, na terenach Skry. Warszawski sport, świetnie radzące sobie warszawskie kluby koszykarskie i siatkarskie oraz ich kibice po prostu na to zasługują. Szczegóły wkrótce" - napisał w swoich mediach społecznościowych Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa Rafał Trzaskowski po sukcesie "Wojskowych".

 

Warszawa to oczywiście nie tylko koszykówka. Od wielu lat w siatkarskiej czołówce znajduje się zespół PGE Projektu. Problem dotyczący nowoczesnej hali dotyka również tę drużynę, która wychowała wielu znakomitych zawodników. Mowa o Karolu Kłosie, Michale Kubiaku, Aleksandrze Śliwce czy Grzegorzu Łomaczu. Z Warszawą kojarzony jest też Paweł Zagumny, legenda polskiej siatkówki.

 

Teraz środowisko sportowe wzięło sprawy w swoje ręce. Do Prezydenta Warszawy i Radnych Rady Miasta wystosowano list otwarty z apelem o podjęcie działań w sprawie budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej. Powstała również petycja, pod którą podpis złożyło wielu przedstawicieli ze świata sportu i nie tylko. Poniżej załączamy treść listu oraz nazwiska, które poparły apel.

 

List otwarty do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz Radnych Rady Miasta st. Warszawy:


"Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo,


Zwracamy się z apelem o podjęcie na najbliższej sesji rady miasta st. Warszawy decyzji umożliwiających dalszą realizację składanej wielokrotnie przez Prezydenta Rafała Trzaskowskiego obietnicy budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej na terenach kompleksu Skry przy ulicy Wawelskiej. Kontynuacja tego projektu jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Warszawy i pozwoli wypełnić wstydliwą lukę infrastrukturalną, która nie przystoi ważnej europejskiej stolicy.


Warszawa zasługuje na infrastrukturę sportową odpowiadającą randze i ambicjom Miasta. Sukcesy naszych klubów – mistrzostwo Polski koszykarskiej Legii Warszawa oraz kolejny medal siatkarskiego PGE Projektu Warszawa w rozgrywkach PlusLigi – są dowodem na dynamiczny rozwój sportu w naszym mieście, ale brak hali z prawdziwego zdarzenia nie tylko ogranicza ich rozwój i nie pozwala zaspokoić potrzeb rosnącej bazy kibiców, ale także negatywnie wpływa na wizerunek Miasta, którego kluby biorą udział w rozgrywkach na międzynarodowym poziomie.


Hala na Bemowie, w której występuje Legia, może pomieścić zaledwie 2 tysiące kibiców, co nie wystarcza na zaspokojenie ogromnego zainteresowania. Obiekt nie jest również przystosowany do wymogów rozgrywek międzynarodowych. Podobnie jest z Areną Ursynów, której pojemność w żaden sposób nie zaspokaja potrzeb siatkarskiej publiczności oraz nie spełnia wymogów europejskich. Nowoczesna hala umożliwi organizację meczów ligowych, międzynarodowych, a także dużych imprez sportowych. Inwestycja ta przyczyni się jednocześnie do promocji miasta, generowania dodatkowych przychodów i tworzenia nowych miejsc pracy.


Apelujemy, aby nie zaprzepaścić dotychczasowych starań i poniesionych przez władze Miasta wielomilionowych kosztów na odzyskanie terenów Skry i przygotowanie dokumentacji projektowej. Wierzymy, że deklaracje dotyczące rozpoczęcia budowy w 2026 roku, nie były słowami rzucanymi na wiatr, a dzięki wsparciu Rady Miasta możliwe będzie szybkie przekazanie środków na realizację tego kluczowego projektu, co pozwoli na dalszy rozwój warszawskiego sportu, na miarę jego ogromnego potencjału.


Realizacja ważnych, strategicznych dla Warszawy projektów wymaga determinacji, konsekwencji i sprawczości. To projekt społeczny, który nie może stać się ofiarą politycznych sporów i targów. Dlatego zwracamy się z prośbą o priorytetowe potraktowanie inwestycji w halę na Skrze podczas najbliższych obrad Rady Miasta".

 

Podpisy pod petycją złożyli:

 

Przedstawiciele świata sportu:

 

Piotr Gacek – PGE Projekt Warszawa


Jarosław Jankowski – Legia Warszawa Sekcja Koszykówki


Robert Lewandowski – piłkarz FC Barcelona


Tomasz Fornal – siatkarz reprezentacji Polski, wicemistrz olimpijski


Jeremy Sochan – koszykarz NBA, reprezentant Polski


Mateusz Ponitka – kapitan KoszKadry


Jakub Kochanowski - siatkarz reprezentacji Polski, wicemistrz olimpijski


Robert Korzeniowski - czterokrotny mistrz olimpijski, doradca Ministra Sportu i Turystyki ds. Strategii Sportu


Igor Milicic – trener KoszKadry


Michał Kolenda - kapitan LegiaKosz


Andrzej Pluta jr – LegiaKosz/KoszKadra


Karol Kłos – siatkarz PGE Projektu Warszawa


Damian Wojtaszek – siatkarz PGE Projektu Warszawa


Fabian Drzyzga - siatkarz, mistrz świata


Zbigniew Bartman - siatkarz, mistrz Europy


Sebastian Świderski - prezes PZPS


Grzegorz Bachański - prezes PZKosz


Łukasz Koszarek – były wybitny koszykarz, prezes PLK


Artur Popko – prezes Polskiej Ligi Siatkówki


Andrzej Wrona – były siatkarz reprezentacji Polski


Paweł Zagumny – były siatkarz reprezentacji Polski


Krzysztof Ignaczak – były siatkarz reprezentacji Polski


Łukasz Kadziewicz – były siatkarz, dziennikarz


Piotr Małachowski – złoty medalista olimpijski


Tomasz Majewski – dwukrotny mistrz olimpijski


Jacek Magiera – były piłkarz, trener


Jakub Przygoński – kierowca rajdowy


Dariusz Mioduski - prezes i właściciel Legii Warszawa


Paweł Wszołek – piłkarz Legii Warszawa


Bartosz Kapustka – piłkarz Legii Warszawa


Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski - zawodnik e-sportowy


Jan Błachowicz – zawodnik MMA występujący w UFC


Igor Lewczuk – były piłkarz


Tomasz Wiktorowski - trener tenisowy


Piotr Sierzputowski - trener tenisowy


Roger Salla - zawodnik MMA, przedsiębiorca


Emilia Ankiewicz - lekkoatletka 


Maciej Sawicki – były piłkarz i sekretarz PZPN


Arkadiusz Malarz – były piłkarz/trener


Mikołaj Luft – triathlonista


Janusz Olech - szablista, medalista olimpijski z Seulu 1988


Mateusz Kusznierewicz – żeglarz


Krzysztof Kosedowski – pięściarz/trener 


Piotr Włodarczyk - były piłkarz


Konrad Bukowiecki – lekkoatleta


Natalia Bukowiecka-Kaczmarek - lekkoatletka


Krzysztof Hołowczyc - kierowca rajdowy


Natalia Sadowska - mistrzyni świata, warcabistka


Martyna Swatowska-Wenglarczyk - szpadzistka, medalistka olimpijska z Paryża


Pawel Korzeniowski - pływak


Piotr Świerczewski - były piłkarz


Bartosz Bereszyński – piłkarz


Aida Bella – była łyżwiarka szybka


Tomasz Jarzębowski – były piłkarz


Martin Lewandowski – współwłaściciel KSW


Rafal Juć - skaut Denver Nuggets w NBA


Zbigniew Raubo - polski bokser i trener bokserski


Michał Ligocki - snowboardzista, olimpijczyk


Przedstawiciele świata mediów:


Marian Kmita – dyrektor ds. sportu Telewizji Polsat


Jakub Kwiatkowski – dyrektor TVP Sport


Michał Kołodziejczyk - dyrektor sportu w Canal+


Łukasz Cegliński - redaktor naczelny Sport.pl


Tomasz Smokowski - dziennikarz sportowy


Tomasz Włodarczyk – redaktor naczelny portalu meczyki.pl


Jerzy Mielewski – dziennikarz sportowy


Michał Wróblewski – dziennikarz WP.pl


Piotr Kędzierski – dziennikarz muzyczny


Tomasz Sokołowski – były piłkarz, dziennikarz sportowy


Mateusz Borek – dziennikarz sportowy


Sebastian Staszewski - dziennikarz sportowy


Łukasz "Juras" Jurkowski – były zawodnik MMA, komentator TV


Przemysław Iwańczyk – dziennikarz sportowy


Tomasz Lis – dziennikarz


Robert Stockinger – dziennikarz, prezenter TV


Hirek Wrona – dziennikarz muzyczny


Marcin Żewłakow – były piłkarz, komentator TV


Leszek Orłowski - dziennikarz Canal + i tygodnika Piłka Nożna 


Klaudia Jans-Ignacik - była tenisistka, komentatorka Canal+


Bartosz Ignacik – dziennikarz sportowy


Marek Jóźwiak – były piłkarz/komentator TV


Maciej Dowbor  - dziennikarz/prezenter TV


Mateusz Fusiarz - dziennikarz Radia 357


Rafał Dębiński - dziennikarz Canal+


Krzysztof Marciniak - dziennikarz Canal+


Żelisław Żyżyński - dziennikarz Canal+


Adam Pawlukiewicz - ekspert ds. marketingu sportowego, wykładowca SGH


Mateusz Rokuszewski - dziennikarz Meczyki.pl


Daria Kabała-Malarz - dziennikarka Canal+


Adam Probosz - dziennikarz kolarski Eurosportu


Łukasz Olkowicz - dziennikarz Przeglądu Sportowego


Olivier Janiak – dziennikarz


Weronika Nowakowska - biathlonistka i dziennikarka TVP Sport


Marcin Lepa - dziennikarz Polsat Sport


Roman Kołtoń – dziennikarz sportowy


Mikołaj Kruk - dziennikarz Eleven


Jakub Białek - dziennikarz Weszło


Jakub Wawrzyniak - piłkarz, ekspert TVP Sport


Krzysztof Łoniewski - Polskie Radio "Trójka"


Rafal Tymiński - dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet


Mateusz Ligęza – dziennikarz sportowy RadioZET


Karol Wasiek - dziennikarz zkrainynba.com


Adam Romański - dziennikarz Polsat Sport 


Grzegorz Kajdanowicz - dziennikarz TVN 24


Grzegorz Nawacki - Redaktor Naczelny XYZ.pl


Michał Figurski – dziennikarz muzyczny


Paulina Czarnota-Bojarska - dziennikarka Polsatu Sport


Bożydar Iwanow – dziennikarz sportowy, komentator TV


Marek Sierocki – dziennikarz muzyczny


Przedstawiciele świata kultury, sztuki i rozrywki:


Wojciech Gąssowski – piosenkarz, kompozytor


Maryla Rodowicz - piosenkarka


Mikołaj "Tribbs" Trybulec – DJ, producent muzyczny i kompozytor


Olaf Lubaszenko – aktor, reżyser


Joanna Liszowska - aktorka


Kamil "Saful" Nożynski – aktor, raper


Mateusz Damięcki – aktor


Andrzej Seweryn – aktor


Kamil "Avi" Zalewski – raper


Iluzjonista Y – polski iluzjonista


Maciej Buchwald - reżyser filmowy


Joanna Koroniewska – aktorka


Katarzyna Nosowska – piosenkarka


Andrzej Zieliński - aktor


Tomasz Szczepanik  - muzyk, grupa Pectus


Cezary Łukaszewicz – aktor


Paweł Krawczyk - muzyk, kompozytor, lider grupy "Hey"


Rafał Rutkowski – stand-uper


Agnieszka Grochowska - aktorka

HALA W WARSZAWIE LEGIA KOSZ LEGIA WARSZAWA LIST OTWARTY PGE PROJEKT WARSZAWA WARSZAWA
