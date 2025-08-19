Nowoczesny obiekt w Warszawie? "To projekt, który nie może stać się ofiarą politycznych sporów"
Temat budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej w Warszawie wywołuje niemałe emocje. Stolica od lat nie może doczekać się obiektu z prawdziwego zdarzenia. Po mistrzostwie Polski koszykarskiej sekcji Legii Warszawa Rafał Trzaskowski zapowiedział, że w 2026 ruszy budowa nowoczesnej hali na terenach Skry. Teraz środowisko sportowe wystosowało do Prezydenta list otwarty. "To projekt społeczny, który nie może stać się ofiarą politycznych sporów i targów" - czytamy.
Sportowe tradycje Warszawy sięgają wielu lat wstecz. W obecnym sezonie natomiast sukces zanotowała koszykarska sekcja Legii Warszawa, która sięgnęła po mistrzostwo Polski.
Najlepszy zespół w kraju obecnie rozgrywa swoje mecze w hali OSiR Bemowo. Nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby nie fakt, że jest to najmniejszy obiekt w całej ORLEN Basket Lidze, który mieści zaledwie dwa tysiące miejsc.
W przyszłej kampanii Legia występować będzie w Lidze Mistrzów. Arena przy ulicy Obrońców Tobruku nie spełnia jednak wymogów FIBA Basketball Champions League.
"W 2024 roku Legia Warszawa zdobyła Puchar Polski. W 2025 - mistrzostwo. Dzień po decydującym meczu finałowym spotkałem się z mistrzowskim zespołem, żeby pogratulować najświeższego sukcesu. I zapowiedzieć, że wszystko wskazuje na to, że w 2026 czeka ich kolejne ważne wydarzenie: start budowy nowej hali w Warszawie, na terenach Skry. Warszawski sport, świetnie radzące sobie warszawskie kluby koszykarskie i siatkarskie oraz ich kibice po prostu na to zasługują. Szczegóły wkrótce" - napisał w swoich mediach społecznościowych Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa Rafał Trzaskowski po sukcesie "Wojskowych".
Warszawa to oczywiście nie tylko koszykówka. Od wielu lat w siatkarskiej czołówce znajduje się zespół PGE Projektu. Problem dotyczący nowoczesnej hali dotyka również tę drużynę, która wychowała wielu znakomitych zawodników. Mowa o Karolu Kłosie, Michale Kubiaku, Aleksandrze Śliwce czy Grzegorzu Łomaczu. Z Warszawą kojarzony jest też Paweł Zagumny, legenda polskiej siatkówki.
Teraz środowisko sportowe wzięło sprawy w swoje ręce. Do Prezydenta Warszawy i Radnych Rady Miasta wystosowano list otwarty z apelem o podjęcie działań w sprawie budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej. Powstała również petycja, pod którą podpis złożyło wielu przedstawicieli ze świata sportu i nie tylko. Poniżej załączamy treść listu oraz nazwiska, które poparły apel.
List otwarty do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz Radnych Rady Miasta st. Warszawy:
"Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo,
Zwracamy się z apelem o podjęcie na najbliższej sesji rady miasta st. Warszawy decyzji umożliwiających dalszą realizację składanej wielokrotnie przez Prezydenta Rafała Trzaskowskiego obietnicy budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej na terenach kompleksu Skry przy ulicy Wawelskiej. Kontynuacja tego projektu jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Warszawy i pozwoli wypełnić wstydliwą lukę infrastrukturalną, która nie przystoi ważnej europejskiej stolicy.
Warszawa zasługuje na infrastrukturę sportową odpowiadającą randze i ambicjom Miasta. Sukcesy naszych klubów – mistrzostwo Polski koszykarskiej Legii Warszawa oraz kolejny medal siatkarskiego PGE Projektu Warszawa w rozgrywkach PlusLigi – są dowodem na dynamiczny rozwój sportu w naszym mieście, ale brak hali z prawdziwego zdarzenia nie tylko ogranicza ich rozwój i nie pozwala zaspokoić potrzeb rosnącej bazy kibiców, ale także negatywnie wpływa na wizerunek Miasta, którego kluby biorą udział w rozgrywkach na międzynarodowym poziomie.
Hala na Bemowie, w której występuje Legia, może pomieścić zaledwie 2 tysiące kibiców, co nie wystarcza na zaspokojenie ogromnego zainteresowania. Obiekt nie jest również przystosowany do wymogów rozgrywek międzynarodowych. Podobnie jest z Areną Ursynów, której pojemność w żaden sposób nie zaspokaja potrzeb siatkarskiej publiczności oraz nie spełnia wymogów europejskich. Nowoczesna hala umożliwi organizację meczów ligowych, międzynarodowych, a także dużych imprez sportowych. Inwestycja ta przyczyni się jednocześnie do promocji miasta, generowania dodatkowych przychodów i tworzenia nowych miejsc pracy.
Apelujemy, aby nie zaprzepaścić dotychczasowych starań i poniesionych przez władze Miasta wielomilionowych kosztów na odzyskanie terenów Skry i przygotowanie dokumentacji projektowej. Wierzymy, że deklaracje dotyczące rozpoczęcia budowy w 2026 roku, nie były słowami rzucanymi na wiatr, a dzięki wsparciu Rady Miasta możliwe będzie szybkie przekazanie środków na realizację tego kluczowego projektu, co pozwoli na dalszy rozwój warszawskiego sportu, na miarę jego ogromnego potencjału.
Realizacja ważnych, strategicznych dla Warszawy projektów wymaga determinacji, konsekwencji i sprawczości. To projekt społeczny, który nie może stać się ofiarą politycznych sporów i targów. Dlatego zwracamy się z prośbą o priorytetowe potraktowanie inwestycji w halę na Skrze podczas najbliższych obrad Rady Miasta".
Podpisy pod petycją złożyli:
Przedstawiciele świata sportu:
Piotr Gacek – PGE Projekt Warszawa
Jarosław Jankowski – Legia Warszawa Sekcja Koszykówki
Robert Lewandowski – piłkarz FC Barcelona
Tomasz Fornal – siatkarz reprezentacji Polski, wicemistrz olimpijski
Jeremy Sochan – koszykarz NBA, reprezentant Polski
Mateusz Ponitka – kapitan KoszKadry
Jakub Kochanowski - siatkarz reprezentacji Polski, wicemistrz olimpijski
Robert Korzeniowski - czterokrotny mistrz olimpijski, doradca Ministra Sportu i Turystyki ds. Strategii Sportu
Igor Milicic – trener KoszKadry
Michał Kolenda - kapitan LegiaKosz
Andrzej Pluta jr – LegiaKosz/KoszKadra
Karol Kłos – siatkarz PGE Projektu Warszawa
Damian Wojtaszek – siatkarz PGE Projektu Warszawa
Fabian Drzyzga - siatkarz, mistrz świata
Zbigniew Bartman - siatkarz, mistrz Europy
Sebastian Świderski - prezes PZPS
Grzegorz Bachański - prezes PZKosz
Łukasz Koszarek – były wybitny koszykarz, prezes PLK
Artur Popko – prezes Polskiej Ligi Siatkówki
Andrzej Wrona – były siatkarz reprezentacji Polski
Paweł Zagumny – były siatkarz reprezentacji Polski
Krzysztof Ignaczak – były siatkarz reprezentacji Polski
Łukasz Kadziewicz – były siatkarz, dziennikarz
Piotr Małachowski – złoty medalista olimpijski
Tomasz Majewski – dwukrotny mistrz olimpijski
Jacek Magiera – były piłkarz, trener
Jakub Przygoński – kierowca rajdowy
Dariusz Mioduski - prezes i właściciel Legii Warszawa
Paweł Wszołek – piłkarz Legii Warszawa
Bartosz Kapustka – piłkarz Legii Warszawa
Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski - zawodnik e-sportowy
Jan Błachowicz – zawodnik MMA występujący w UFC
Igor Lewczuk – były piłkarz
Tomasz Wiktorowski - trener tenisowy
Piotr Sierzputowski - trener tenisowy
Roger Salla - zawodnik MMA, przedsiębiorca
Emilia Ankiewicz - lekkoatletka
Maciej Sawicki – były piłkarz i sekretarz PZPN
Arkadiusz Malarz – były piłkarz/trener
Mikołaj Luft – triathlonista
Janusz Olech - szablista, medalista olimpijski z Seulu 1988
Mateusz Kusznierewicz – żeglarz
Krzysztof Kosedowski – pięściarz/trener
Piotr Włodarczyk - były piłkarz
Konrad Bukowiecki – lekkoatleta
Natalia Bukowiecka-Kaczmarek - lekkoatletka
Krzysztof Hołowczyc - kierowca rajdowy
Natalia Sadowska - mistrzyni świata, warcabistka
Martyna Swatowska-Wenglarczyk - szpadzistka, medalistka olimpijska z Paryża
Pawel Korzeniowski - pływak
Piotr Świerczewski - były piłkarz
Bartosz Bereszyński – piłkarz
Aida Bella – była łyżwiarka szybka
Tomasz Jarzębowski – były piłkarz
Martin Lewandowski – współwłaściciel KSW
Rafal Juć - skaut Denver Nuggets w NBA
Zbigniew Raubo - polski bokser i trener bokserski
Michał Ligocki - snowboardzista, olimpijczyk
Przedstawiciele świata mediów:
Marian Kmita – dyrektor ds. sportu Telewizji Polsat
Jakub Kwiatkowski – dyrektor TVP Sport
Michał Kołodziejczyk - dyrektor sportu w Canal+
Łukasz Cegliński - redaktor naczelny Sport.pl
Tomasz Smokowski - dziennikarz sportowy
Tomasz Włodarczyk – redaktor naczelny portalu meczyki.pl
Jerzy Mielewski – dziennikarz sportowy
Michał Wróblewski – dziennikarz WP.pl
Piotr Kędzierski – dziennikarz muzyczny
Tomasz Sokołowski – były piłkarz, dziennikarz sportowy
Mateusz Borek – dziennikarz sportowy
Sebastian Staszewski - dziennikarz sportowy
Łukasz "Juras" Jurkowski – były zawodnik MMA, komentator TV
Przemysław Iwańczyk – dziennikarz sportowy
Tomasz Lis – dziennikarz
Robert Stockinger – dziennikarz, prezenter TV
Hirek Wrona – dziennikarz muzyczny
Marcin Żewłakow – były piłkarz, komentator TV
Leszek Orłowski - dziennikarz Canal + i tygodnika Piłka Nożna
Klaudia Jans-Ignacik - była tenisistka, komentatorka Canal+
Bartosz Ignacik – dziennikarz sportowy
Marek Jóźwiak – były piłkarz/komentator TV
Maciej Dowbor - dziennikarz/prezenter TV
Mateusz Fusiarz - dziennikarz Radia 357
Rafał Dębiński - dziennikarz Canal+
Krzysztof Marciniak - dziennikarz Canal+
Żelisław Żyżyński - dziennikarz Canal+
Adam Pawlukiewicz - ekspert ds. marketingu sportowego, wykładowca SGH
Mateusz Rokuszewski - dziennikarz Meczyki.pl
Daria Kabała-Malarz - dziennikarka Canal+
Adam Probosz - dziennikarz kolarski Eurosportu
Łukasz Olkowicz - dziennikarz Przeglądu Sportowego
Olivier Janiak – dziennikarz
Weronika Nowakowska - biathlonistka i dziennikarka TVP Sport
Marcin Lepa - dziennikarz Polsat Sport
Roman Kołtoń – dziennikarz sportowy
Mikołaj Kruk - dziennikarz Eleven
Jakub Białek - dziennikarz Weszło
Jakub Wawrzyniak - piłkarz, ekspert TVP Sport
Krzysztof Łoniewski - Polskie Radio "Trójka"
Rafal Tymiński - dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet
Mateusz Ligęza – dziennikarz sportowy RadioZET
Karol Wasiek - dziennikarz zkrainynba.com
Adam Romański - dziennikarz Polsat Sport
Grzegorz Kajdanowicz - dziennikarz TVN 24
Grzegorz Nawacki - Redaktor Naczelny XYZ.pl
Michał Figurski – dziennikarz muzyczny
Paulina Czarnota-Bojarska - dziennikarka Polsatu Sport
Bożydar Iwanow – dziennikarz sportowy, komentator TV
Marek Sierocki – dziennikarz muzyczny
Przedstawiciele świata kultury, sztuki i rozrywki:
Wojciech Gąssowski – piosenkarz, kompozytor
Maryla Rodowicz - piosenkarka
Mikołaj "Tribbs" Trybulec – DJ, producent muzyczny i kompozytor
Olaf Lubaszenko – aktor, reżyser
Joanna Liszowska - aktorka
Kamil "Saful" Nożynski – aktor, raper
Mateusz Damięcki – aktor
Andrzej Seweryn – aktor
Kamil "Avi" Zalewski – raper
Iluzjonista Y – polski iluzjonista
Maciej Buchwald - reżyser filmowy
Joanna Koroniewska – aktorka
Katarzyna Nosowska – piosenkarka
Andrzej Zieliński - aktor
Tomasz Szczepanik - muzyk, grupa Pectus
Cezary Łukaszewicz – aktor
Paweł Krawczyk - muzyk, kompozytor, lider grupy "Hey"
Rafał Rutkowski – stand-uper
Przejdź na Polsatsport.pl
Agnieszka Grochowska - aktorka