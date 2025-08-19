Sportowe tradycje Warszawy sięgają wielu lat wstecz. W obecnym sezonie natomiast sukces zanotowała koszykarska sekcja Legii Warszawa, która sięgnęła po mistrzostwo Polski.

Najlepszy zespół w kraju obecnie rozgrywa swoje mecze w hali OSiR Bemowo. Nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby nie fakt, że jest to najmniejszy obiekt w całej ORLEN Basket Lidze, który mieści zaledwie dwa tysiące miejsc.

W przyszłej kampanii Legia występować będzie w Lidze Mistrzów. Arena przy ulicy Obrońców Tobruku nie spełnia jednak wymogów FIBA Basketball Champions League.

"W 2024 roku Legia Warszawa zdobyła Puchar Polski. W 2025 - mistrzostwo. Dzień po decydującym meczu finałowym spotkałem się z mistrzowskim zespołem, żeby pogratulować najświeższego sukcesu. I zapowiedzieć, że wszystko wskazuje na to, że w 2026 czeka ich kolejne ważne wydarzenie: start budowy nowej hali w Warszawie, na terenach Skry. Warszawski sport, świetnie radzące sobie warszawskie kluby koszykarskie i siatkarskie oraz ich kibice po prostu na to zasługują. Szczegóły wkrótce" - napisał w swoich mediach społecznościowych Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa Rafał Trzaskowski po sukcesie "Wojskowych".

Warszawa to oczywiście nie tylko koszykówka. Od wielu lat w siatkarskiej czołówce znajduje się zespół PGE Projektu. Problem dotyczący nowoczesnej hali dotyka również tę drużynę, która wychowała wielu znakomitych zawodników. Mowa o Karolu Kłosie, Michale Kubiaku, Aleksandrze Śliwce czy Grzegorzu Łomaczu. Z Warszawą kojarzony jest też Paweł Zagumny, legenda polskiej siatkówki.

Teraz środowisko sportowe wzięło sprawy w swoje ręce. Do Prezydenta Warszawy i Radnych Rady Miasta wystosowano list otwarty z apelem o podjęcie działań w sprawie budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej. Powstała również petycja, pod którą podpis złożyło wielu przedstawicieli ze świata sportu i nie tylko. Poniżej załączamy treść listu oraz nazwiska, które poparły apel.

List otwarty do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz Radnych Rady Miasta st. Warszawy:



"Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo,



Zwracamy się z apelem o podjęcie na najbliższej sesji rady miasta st. Warszawy decyzji umożliwiających dalszą realizację składanej wielokrotnie przez Prezydenta Rafała Trzaskowskiego obietnicy budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej na terenach kompleksu Skry przy ulicy Wawelskiej. Kontynuacja tego projektu jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Warszawy i pozwoli wypełnić wstydliwą lukę infrastrukturalną, która nie przystoi ważnej europejskiej stolicy.



Warszawa zasługuje na infrastrukturę sportową odpowiadającą randze i ambicjom Miasta. Sukcesy naszych klubów – mistrzostwo Polski koszykarskiej Legii Warszawa oraz kolejny medal siatkarskiego PGE Projektu Warszawa w rozgrywkach PlusLigi – są dowodem na dynamiczny rozwój sportu w naszym mieście, ale brak hali z prawdziwego zdarzenia nie tylko ogranicza ich rozwój i nie pozwala zaspokoić potrzeb rosnącej bazy kibiców, ale także negatywnie wpływa na wizerunek Miasta, którego kluby biorą udział w rozgrywkach na międzynarodowym poziomie.



Hala na Bemowie, w której występuje Legia, może pomieścić zaledwie 2 tysiące kibiców, co nie wystarcza na zaspokojenie ogromnego zainteresowania. Obiekt nie jest również przystosowany do wymogów rozgrywek międzynarodowych. Podobnie jest z Areną Ursynów, której pojemność w żaden sposób nie zaspokaja potrzeb siatkarskiej publiczności oraz nie spełnia wymogów europejskich. Nowoczesna hala umożliwi organizację meczów ligowych, międzynarodowych, a także dużych imprez sportowych. Inwestycja ta przyczyni się jednocześnie do promocji miasta, generowania dodatkowych przychodów i tworzenia nowych miejsc pracy.



Apelujemy, aby nie zaprzepaścić dotychczasowych starań i poniesionych przez władze Miasta wielomilionowych kosztów na odzyskanie terenów Skry i przygotowanie dokumentacji projektowej. Wierzymy, że deklaracje dotyczące rozpoczęcia budowy w 2026 roku, nie były słowami rzucanymi na wiatr, a dzięki wsparciu Rady Miasta możliwe będzie szybkie przekazanie środków na realizację tego kluczowego projektu, co pozwoli na dalszy rozwój warszawskiego sportu, na miarę jego ogromnego potencjału.



Realizacja ważnych, strategicznych dla Warszawy projektów wymaga determinacji, konsekwencji i sprawczości. To projekt społeczny, który nie może stać się ofiarą politycznych sporów i targów. Dlatego zwracamy się z prośbą o priorytetowe potraktowanie inwestycji w halę na Skrze podczas najbliższych obrad Rady Miasta".

Podpisy pod petycją złożyli:

Przedstawiciele świata sportu:

Piotr Gacek – PGE Projekt Warszawa



Jarosław Jankowski – Legia Warszawa Sekcja Koszykówki



Robert Lewandowski – piłkarz FC Barcelona



Tomasz Fornal – siatkarz reprezentacji Polski, wicemistrz olimpijski



Jeremy Sochan – koszykarz NBA, reprezentant Polski



Mateusz Ponitka – kapitan KoszKadry



Jakub Kochanowski - siatkarz reprezentacji Polski, wicemistrz olimpijski



Robert Korzeniowski - czterokrotny mistrz olimpijski, doradca Ministra Sportu i Turystyki ds. Strategii Sportu



Igor Milicic – trener KoszKadry



Michał Kolenda - kapitan LegiaKosz



Andrzej Pluta jr – LegiaKosz/KoszKadra



Karol Kłos – siatkarz PGE Projektu Warszawa



Damian Wojtaszek – siatkarz PGE Projektu Warszawa



Fabian Drzyzga - siatkarz, mistrz świata



Zbigniew Bartman - siatkarz, mistrz Europy



Sebastian Świderski - prezes PZPS



Grzegorz Bachański - prezes PZKosz



Łukasz Koszarek – były wybitny koszykarz, prezes PLK



Artur Popko – prezes Polskiej Ligi Siatkówki



Andrzej Wrona – były siatkarz reprezentacji Polski



Paweł Zagumny – były siatkarz reprezentacji Polski



Krzysztof Ignaczak – były siatkarz reprezentacji Polski



Łukasz Kadziewicz – były siatkarz, dziennikarz



Piotr Małachowski – złoty medalista olimpijski



Tomasz Majewski – dwukrotny mistrz olimpijski



Jacek Magiera – były piłkarz, trener



Jakub Przygoński – kierowca rajdowy



Dariusz Mioduski - prezes i właściciel Legii Warszawa



Paweł Wszołek – piłkarz Legii Warszawa



Bartosz Kapustka – piłkarz Legii Warszawa



Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski - zawodnik e-sportowy



Jan Błachowicz – zawodnik MMA występujący w UFC



Igor Lewczuk – były piłkarz



Tomasz Wiktorowski - trener tenisowy



Piotr Sierzputowski - trener tenisowy



Roger Salla - zawodnik MMA, przedsiębiorca



Emilia Ankiewicz - lekkoatletka



Maciej Sawicki – były piłkarz i sekretarz PZPN



Arkadiusz Malarz – były piłkarz/trener



Mikołaj Luft – triathlonista



Janusz Olech - szablista, medalista olimpijski z Seulu 1988



Mateusz Kusznierewicz – żeglarz



Krzysztof Kosedowski – pięściarz/trener



Piotr Włodarczyk - były piłkarz



Konrad Bukowiecki – lekkoatleta



Natalia Bukowiecka-Kaczmarek - lekkoatletka



Krzysztof Hołowczyc - kierowca rajdowy



Natalia Sadowska - mistrzyni świata, warcabistka



Martyna Swatowska-Wenglarczyk - szpadzistka, medalistka olimpijska z Paryża



Pawel Korzeniowski - pływak



Piotr Świerczewski - były piłkarz



Bartosz Bereszyński – piłkarz



Aida Bella – była łyżwiarka szybka



Tomasz Jarzębowski – były piłkarz



Martin Lewandowski – współwłaściciel KSW



Rafal Juć - skaut Denver Nuggets w NBA



Zbigniew Raubo - polski bokser i trener bokserski



Michał Ligocki - snowboardzista, olimpijczyk



Przedstawiciele świata mediów:



Marian Kmita – dyrektor ds. sportu Telewizji Polsat



Jakub Kwiatkowski – dyrektor TVP Sport



Michał Kołodziejczyk - dyrektor sportu w Canal+



Łukasz Cegliński - redaktor naczelny Sport.pl



Tomasz Smokowski - dziennikarz sportowy



Tomasz Włodarczyk – redaktor naczelny portalu meczyki.pl



Jerzy Mielewski – dziennikarz sportowy



Michał Wróblewski – dziennikarz WP.pl



Piotr Kędzierski – dziennikarz muzyczny



Tomasz Sokołowski – były piłkarz, dziennikarz sportowy



Mateusz Borek – dziennikarz sportowy



Sebastian Staszewski - dziennikarz sportowy



Łukasz "Juras" Jurkowski – były zawodnik MMA, komentator TV



Przemysław Iwańczyk – dziennikarz sportowy



Tomasz Lis – dziennikarz



Robert Stockinger – dziennikarz, prezenter TV



Hirek Wrona – dziennikarz muzyczny



Marcin Żewłakow – były piłkarz, komentator TV



Leszek Orłowski - dziennikarz Canal + i tygodnika Piłka Nożna



Klaudia Jans-Ignacik - była tenisistka, komentatorka Canal+



Bartosz Ignacik – dziennikarz sportowy



Marek Jóźwiak – były piłkarz/komentator TV



Maciej Dowbor - dziennikarz/prezenter TV



Mateusz Fusiarz - dziennikarz Radia 357



Rafał Dębiński - dziennikarz Canal+



Krzysztof Marciniak - dziennikarz Canal+



Żelisław Żyżyński - dziennikarz Canal+



Adam Pawlukiewicz - ekspert ds. marketingu sportowego, wykładowca SGH



Mateusz Rokuszewski - dziennikarz Meczyki.pl



Daria Kabała-Malarz - dziennikarka Canal+



Adam Probosz - dziennikarz kolarski Eurosportu



Łukasz Olkowicz - dziennikarz Przeglądu Sportowego



Olivier Janiak – dziennikarz



Weronika Nowakowska - biathlonistka i dziennikarka TVP Sport



Marcin Lepa - dziennikarz Polsat Sport



Roman Kołtoń – dziennikarz sportowy



Mikołaj Kruk - dziennikarz Eleven



Jakub Białek - dziennikarz Weszło



Jakub Wawrzyniak - piłkarz, ekspert TVP Sport



Krzysztof Łoniewski - Polskie Radio "Trójka"



Rafal Tymiński - dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet



Mateusz Ligęza – dziennikarz sportowy RadioZET



Karol Wasiek - dziennikarz zkrainynba.com



Adam Romański - dziennikarz Polsat Sport



Grzegorz Kajdanowicz - dziennikarz TVN 24



Grzegorz Nawacki - Redaktor Naczelny XYZ.pl



Michał Figurski – dziennikarz muzyczny



Paulina Czarnota-Bojarska - dziennikarka Polsatu Sport



Bożydar Iwanow – dziennikarz sportowy, komentator TV



Marek Sierocki – dziennikarz muzyczny



Przedstawiciele świata kultury, sztuki i rozrywki:



Wojciech Gąssowski – piosenkarz, kompozytor



Maryla Rodowicz - piosenkarka



Mikołaj "Tribbs" Trybulec – DJ, producent muzyczny i kompozytor



Olaf Lubaszenko – aktor, reżyser



Joanna Liszowska - aktorka



Kamil "Saful" Nożynski – aktor, raper



Mateusz Damięcki – aktor



Andrzej Seweryn – aktor



Kamil "Avi" Zalewski – raper



Iluzjonista Y – polski iluzjonista



Maciej Buchwald - reżyser filmowy



Joanna Koroniewska – aktorka



Katarzyna Nosowska – piosenkarka



Andrzej Zieliński - aktor



Tomasz Szczepanik - muzyk, grupa Pectus



Cezary Łukaszewicz – aktor



Paweł Krawczyk - muzyk, kompozytor, lider grupy "Hey"



Rafał Rutkowski – stand-uper



Agnieszka Grochowska - aktorka

