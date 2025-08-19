Polka wielkim odkryciem. Stefano Lavarini ma o czym myśleć

Po pierwszym miejscu w grupie oczekiwania wobec polskich siatkarek na MŚ U21 rosły. Pojawiły się nadzieje na medal. – I pewnie nasza drużyna zrealizowałaby ten cel, bo Bułgaria była absolutnie w jej zasięgu – mówi Magiera. – Jakbyśmy teraz zagrali z nią dziesięć meczów, to wszystkie byśmy wygrali. Tamten ćwierćfinał dziewczyny przegrały jednak w głowach. Nie dojechały. Do tego świetnie zagrała Dudova i zabrakło nas w czwórce. Pewnie, że to jest jakieś rozczarowanie także dla sztabu i zespołu, ale ja bym nie narzekał.

Medal to nie wszystko. Magiera zwraca uwagę na ważny szczegół

Zdaniem naszego komentatora to nie jest tak łatwo wygrać medal na takiej imprezie. Po raz ostatni naszym juniorki zdobyły medal w 2003 roku, a więc bardzo dawno temu. – I tak jednak od medalu ważniejsze było to, że takie zawodniczki, jak Sadurek, Kaczor czy Werblińska zaistniały w dorosłej siatce i seniorskiej reprezentacji. Zdobyły z nią brązowy medal – przypomina Magiera, który do tego typu młodzieżowego grania podchodzi inaczej. Dla niego ważniejsze od medalu jest to, ile zawodniczek z tej kadry da się przerzucić w ekipie Stefano Lavariniego.

- Każdy medal jest fajny, ale muszą być jakieś priorytety. Dla mnie tymi są wybitne jednostki, które można wyłuskać dla seniorskiej reprezentacji. Już to mówiłem, ale raz jeszcze powtórzę, że dla mnie Wiktoria Szewczyk, która ma wielki talent, powinna być objęta jakimś szerszym programem. Coś a la Los Angeles 2028 – przekonuje Magiera.

Ona była dużym odkryciem tej imprezy

Lavarini na razie jednak nie daje Szewczyk wielu szans, a była mistrzyni Europy Joanna Podoba-Malicka mówi, że dla Wiktorii lepiej będzie, jak będzie zdobywała doświadczenie i grała dużo ważnych spotkań z kadrą juniorską. – Ja to nawet rozumiem, bo Lavarini musi działać na zasadzie tu i teraz. Musi radzić sobie z wymaganiami społeczeństwa, gdzie najważniejszy jest najbliższy mecz. I jasne, że Szewczyk i pozostałe zawodniczki zebrały doświadczenia, bo zderzyły się z presją. Poczuły, jak to ciąży. Jednak długoterminowy plan warto mieć – ocenia nasz komentator i ekspert.

Magiera stwierdza też, że do tego planu czy programu można by zapisać nie tylko Szewczyk. – Te mistrzostwa dały nam kilka odkryć. Ze świetnej strony pokazała się Maria Spławska. Ona cały turniej miała rewelacyjny. To jest duże odkrycie tej imprezy. Teraz ma grać w Stanach, liczę na jej dalszy rozwój.

Dała polskiej drużynie dużo pozytywnej energii. No i te liczby

- Kolejne odkrycie, to Ola Adamczyk. Przyjmująca mierząca prawie 190 centymetrów. Do znakomitych warunków dołożyła teraz bagaż doświadczeń. To może zaprocentować na przyszłość. Na to samo liczę w przypadku Zuzanny Suskiej. To była prawdziwa rewelacja na pozycji libero. Świetny mental, znakomicie wywiązała się z roli kapitana. Dała dużo dobrej, pozytywnej energii. Dzięki niej była w tej drużynie jedność. A do tego doszło sportowe granie i świetny wynik, jak chodzi o obrony – zauważa Magiera.

Komentator Polsatu Sport ocenia, że z dobrej strony pokazały się też Anna Fiedorowicz i Julia Hewelt z Chemika Police. – Potencjał jest też u Martyny Podlaskiej, więc patrząc z tej perspektywy, te mistrzostwa były dla nas bardzo udane. A jeszcze bym dodał, że przecież to szóste miejsce przed startem imprezy wzięlibyśmy w ciemno – kończy Magiera.