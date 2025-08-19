Ogromna szansa przed polską piłką. Zaczyna się ostatni etap

Porażka Lecha w dwumeczu z Crveną Zvezdą Belgrad w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów (1:3, 1:1) sprawiła, że polskim kibicom - właściwie zgodnie z tradycją - pozostało emocjonować się występami na niższych szczeblach rozgrywek UEFA, czyli w Lidze Europy i Lidze Konferencji.

ZOBACZ TAKŻE: To już oficjalne! Reprezentant Polski w nowym klubie

Poznański zespół „spadł” do 4. rundy (zwanej play off) Ligi Europy. Zadanie ma dość trudne, zmierzy się bowiem z belgijskim KRC Genk. Pierwsze spotkanie odbędzie się na stadionie "Kolejorza", początek o godz. 20.30.

Jeżeli mistrz Polski nie poradzi sobie również i z tą przeszkodą, wystąpi w fazie ligowej (zasadniczej) najmniej prestiżowej Ligi Konferencji.

W Lidze Europy występowała w tym sezonie Legia, ale na 3. etapie kwalifikacji nie sprostała cypryjskiemu AEK Larnaka (1:4, 2:1). To oznacza przesunięcie warszawskiej drużyny do LK i spotkania w ostatniej rundzie ze szkockim Hibernian FC, który wyeliminował po dogrywce Partizana Belgrad.

Zdobywcy Pucharu Polski pierwszy mecz rozegrają w Edynburgu - początek o 21.00.

Lepiej radziły sobie dotychczas Jagiellonia i Raków, ale obie drużyny grały od początku (w ich przypadku - od 2. rundy) w kwalifikacjach LK. Kolejnymi rywalami będą - odpowiednio - Dinamo Tirana i Arda Kyrdżali.

Drużyna Adriana Siemieńca wyeliminowała w poprzedniej fazie duński Silkeborg IF, zwyciężając 1:0 na wyjeździe i remisując 2:2 u siebie w rewanżu. Białostoczanie będą gospodarzami pierwszego spotkania z drużyną z Albanii (20.15), która niespodziewanie poradziła sobie - po dogrywce - z dysponującym mocnym składem Hajdukiem Split.

Raków odrobił natomiast straty z Częstochowy z Maccabi Hajfa (0:1) i w rozegranym na neutralnym terenie - w węgierskim Debreczynie - rewanżu pokonał izraelską ekipę 2:0. O tym spotkaniu było głośno z uwagi na wydarzenia na trybunach i m.in. antypolski transparent kibiców Maccabi. UEFA wszczęła już postępowanie dyscyplinarne wobec obu klubów.

Z bułgarską Ardą, która okazała się lepsza w dwumeczu od litewskiego Żalgirisu Kowno, drużyna Marka Papszuna pierwsze spotkanie także rozegra przed własną publicznością, początek o 21.00. Wicemistrz Polski wydaje się zdecydowanym faworytem tej rywalizacji.

Program czwartkowych meczów z udziałem polskich klubów:

4. runda eliminacji Ligi Europy:

Lech Poznań - KRC Genk (Belgia) godz. 20.30

4. runda eliminacji Ligi Konferencji:

Jagiellonia Białystok - Dinamo Tirana (Albania) - transmisja meczu od godziny 20:05 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online w Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 19:00, a o 23:00 rozpocznie się studio pomeczowe (po zakończeniu spotkania Hibernian - Legia).

Hibernian FC (Szkocja) - Legia Warszawa - transmisja meczu od godziny 20:50 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 i online w Polsat Box Go. Druga połowa (ok. 22:15) także w Polsacie Sport 1. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 19:00.

Raków Częstochowa - Arda Kyrdżali godz. 21.00

AK, PAP