Puchar Polski rozlosowany. Już jest pierwszy walkower

Zwycięzcy 28 par awansują do 1/16 finału Pucharu Polski. Wówczas stawkę 32 zespołów uzupełnią drużyny reprezentujące Polskę w tym sezonie w europejskich pucharach – broniąca trofeum Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa.

Bez gry do 2. rundy awansowała Pogoń Szczecin. Ten klub trafił w losowaniu na Kotwicę Kołobrzeg (spadkowicza z 1. ligi), która jednak - jak przypomniał PZPN - po wycofaniu się nie bierze w tym sezonie udziału w rozgrywkach ligowych, w związku z czym nie wystąpi też w PP.

Tradycyjnie gospodarzami meczów są zespoły z niższej klasy rozgrywkowej. Jeśli obydwa występują w tej samej lidze, prawo gospodarza ma drużyna, która została wylosowana jako pierwsza.

Finał odbędzie się 2 maja 2026 na PGE Narodowym w Warszawie.