Rewolucja w klubie z Tauron Ligi! Odchodzą dwie reprezentantki Polski i trener

O problemach łódzkiej ekipy mówiło się już od jakiegoś czasu. Na początku sierpnia prezes klubu Hubert Hoffmann uspokoił fanów, mówiąc, że będzie dobrze. Teraz poinformowano jednak o rozstaniu z dwiema czołowymi siatkarkami: Marleną Kowalewską i Natalią Mędrzyk oraz nowym, zakontraktowanym w lipcu szkoleniowcem - Przemysławem Kawką.

"W związku z restrukturyzacją klubu musieliśmy podjąć następujące decyzje, które pozwolą stabilnie budować i realizować plany klubu na przyszłość. Klub rozwiązał za porozumieniem stron kontrakty z trenerem Przemysławem Kawką, Marleną Kowalewską i Natalią Mędrzyk. Jesteśmy na etapie uzupełniania składu za te dwie zawodniczki. Nie planujemy żadnych dalszych rozstań i już lada moment wrócimy do ogłoszenia nowych zawodniczek, które dołączą do klubu" - napisano na profilu ŁKS-u.

Kowalewska i Mędrzyk w swoim dorobku mają medale m.in. Ligi Narodów. Kawka ostatnie cztery sezony pracował w Eczacibasi jako asystent trenera.

Niedługo po ukazaniu się informacji o rozwiązaniu kontraktów z Mędrzyk, Kowalewską i Kawką, przekazano, że nową zawodniczką "Wiewiór" została kanadyjska przyjmująca Thana Fayad.

Nowy sezon TauronLigi rozpocznie się w połowie października.