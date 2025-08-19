Rewolucja w klubie z Tauron Ligi! Odchodzą dwie reprezentantki Polski i trener

Natalia Mędrzyk, Marlena Kowalewska oraz trener Przemysław Kawka nie są już członkami klubu ŁKS Commercecon Łódź. O rozwiązaniu kontraktów poinformowano za pomocą mediów społecznościowych.

fot. Cyfrasport, PAP
Marlena Kowalewska, Natalia Mędrzyk

O problemach łódzkiej ekipy mówiło się już od jakiegoś czasu. Na początku sierpnia prezes klubu Hubert Hoffmann uspokoił fanów, mówiąc, że będzie dobrze. Teraz poinformowano jednak o rozstaniu z dwiema czołowymi siatkarkami: Marleną Kowalewską i Natalią Mędrzyk oraz nowym, zakontraktowanym w lipcu szkoleniowcem - Przemysławem Kawką. 

 

"W związku z restrukturyzacją klubu musieliśmy podjąć następujące decyzje, które pozwolą stabilnie budować i realizować plany klubu na przyszłość. Klub rozwiązał za porozumieniem stron kontrakty z trenerem Przemysławem Kawką, Marleną Kowalewską i Natalią Mędrzyk. Jesteśmy na etapie uzupełniania składu za te dwie zawodniczki. Nie planujemy żadnych dalszych rozstań i już lada moment wrócimy do ogłoszenia nowych zawodniczek, które dołączą do klubu" - napisano na profilu ŁKS-u. 

 

 

Kowalewska i Mędrzyk w swoim dorobku mają medale m.in. Ligi Narodów. Kawka ostatnie cztery sezony pracował w Eczacibasi jako asystent trenera.

 

Niedługo po ukazaniu się informacji o rozwiązaniu kontraktów z Mędrzyk, Kowalewską i Kawką, przekazano, że nową zawodniczką "Wiewiór" została kanadyjska przyjmująca Thana Fayad.

 

Nowy sezon TauronLigi rozpocznie się w połowie października. 

