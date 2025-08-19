Sensacyjny zwrot akcji ws. Milika! Co z przyszłością Polaka?

W ostatnim czasie hiszpańskie media sugerowały przenosiny Arkadiusza Milika do Realu Betis. Teraz pojawiły się nowe doniesienia w sprawie przyszłości Polaka.

Fot. PAP
Arkadiusz Milik

Podczas towarzyskiego meczu reprezentacji Polski z Ukrainą przed mistrzostwami Europy 2024 Arkadiusz Milik doznał kontuzji. Po jej wyleczeniu, Polakowi doskwierały kolejne problemy zdrowotne, w efekcie czego od tamtej pory nie rozegrał ani jednego spotkania.

 

31-latek próbuje wrócić do gry w Juventusie, jednak coraz częściej pojawiały się informacje, które sugerowały odejście Arkadiusza Milika do Realu Betis.

 

Według portalu goal.pl, zespół z Sewilli miał ubiegać się o angaż napastnika, lecz ostatecznie temat został porzucony.

 

Z informacji Piotra Koźmińskiego wynika, że polski napastnik miałby pozostać w Turynie, próbując wrócić do optymalnej dyspozycji. Szansa na ewentualny transfer pojawiłaby się w zimowym okienku transferowym.

 

W barwach "Starej Damy" Milik rozegrał do tej pory 75 spotkań. Zdobył w nich 17 bramek i zanotował dwie asysty.

 

 

 

 

 

 

AK, Polsat Sport
