Sezon Kajetanowicza wkracza w decydującą fazę

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zaliczą nie jeden, a dwa występy w Ameryce Południowej. Po Rajdzie Paragwaju stawią się w Chile i wystartują w kolejnej rundzie wkraczającego w ostatnią fazę sezonu.

fot. materiały prasowe
Przed załogami rywalizującymi w Rajdowych Mistrzostwach Świata ostatnia tercja sezonu. Do rozegrania pozostało pięć rund: trzy szutrowe i dwie asfaltowe. Z kolei Kajetanowicz i Szczepaniak walczący o laury w WRC2 Challenger mogą zgodnie z regulaminem wziąć udział w siedmiu imprezach. Cztery starty mają już za sobą, a każdy z nich zakończyli na punktowanej pozycji. Drugie miejsce na Sardynii oraz pewne zwycięstwo w Grecji potwierdziły ich przynależność do najlepszych załóg kategorii.

 

Duet ORLEN Rally Team czeka intensywna końcówka lata. Trzecia załoga aktualnej tabeli WRC2 Challenger zapowiedziała już występ w Rajdzie Paragwaju (28-31 sierpnia), nowości tegorocznego kalendarza, a teraz potwierdziła również start w kolejnej południowoamerykańskiej rundzie mistrzostw świata, rozgrywanej na zachodnim krańcu kontynentu.

 

Chile po raz pierwszy gościło światową czołówkę w 2019 roku. Polityczne zawirowania oraz pandemia koronawirusa przyczyniły się do odwołania dwóch kolejnych edycji rajdu, który jednak wrócił do harmonogramu najważniejszego cyklu w sezonie 2023 i pozostaje w nim do dziś. Kajetanowicz i Szczepaniak po raz trzeci wezmą udział w tej cieszącej się dużą popularnością imprezie. Po pechowym występie przed dwoma laty, dwanaście miesięcy temu reprezentanci ORLEN Rally Team wywalczyli w Chile wysokie drugie miejsce w WRC2 Challenger, które istotnie pomogło im w drodze po szóste z rzędu końcowe podium w mistrzostwach świata.

 

– Sezon wkracza w decydującą fazę i przed nami bardzo intensywny czas. Zapowiedzieliśmy już swój udział w Rajdzie Paragwaju, tegorocznej nowości kalendarza mistrzostw świata i wielkiej podróży w nieznane, ale nasze wyzwanie w Ameryce Południowej będzie podwójne. Wystartujemy również w Chile. Tamtejszą rundę WRC już znamy, braliśmy w niej udział dwukrotnie, niespełna roku temu wywalczyliśmy drugie miejsce w WRC2 Challenger, więc te najświeższe wspomnienia są całkiem dobre. To piękny, ale bardzo trudny i niezwykle zróżnicowany rajd. Każdy etap to inna charakterystyka dróg, które łączy jedno – zjadają opony w zastraszającym tempie. Wszystko dopełnia wspaniała atmosfera, tworzona przez pełnych pasji fanów. Trzymajcie kciuki za nasze występy w Ameryce Południowej – przekazał Kajetan Kajetanowicz, trzeci kierowca aktualnej tabeli WRC2 Challenger.

 

Rajd Chile odbędzie się w dniach 11-14 września. Jego trasa liczy prawie 1240 kilometrów, z czego niespełna 307 jest do przejechania na czas. Sportowy dystans podzielono na szesnaście odcinków specjalnych. Centrum imprezy stanowi miasto Concepción, stolica regionu Biobío.

