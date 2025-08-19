Skromne zwycięstwo Realu Madryt

Od pierwszych minut Real wywierał presję na rywalach. Gola ta przewaga jednak nie przyniosła.

Zmieniło się to jednak w 51. minucie, kiedy do bramki trafił z rzutu karnego Francuz Kylian Mbappe. Król strzelców poprzedniego sezonu chwilę wcześniej sam tę „jedenastkę” wywalczył.

Mimo ogromnej przewagi gospodarzy wynik już się nie zmienił, za to w 85. minucie bardzo dobrą sytuację do wyrównania zmarnował chorwacki napastnik Ante Budimir. Ostatecznie Xabi Alonso, który prowadził już madrytczyków w Klubowych Mistrzostwach Świata w USA, mógł cieszyć się z pierwszego kompletu punktów jako trener w hiszpańskiej ekstraklasie.

W barwach „Królewskich” w lidze zadebiutowało tego wieczoru także trzech graczy linii defensywnej: Anglik Trent Alexander-Arnold (sprowadzony z Liverpoolu), urodzony w Holandii reprezentant Hiszpanii Dean Huijsen (z AFC Bournemouth) oraz Alvaro Carreras (z Benfiki Lizbona).

Z kolei w 68. minucie na boisku pojawił się 18-letni Argentyńczyk Franco Mastantuono. Uznawany za jeden z największych młodych talentów piłkarz, mogący grać także jako ofensywny pomocnik, przeszedł do Realu z River Plate za 45 milionów euro.

W sobotę swój pierwszy mecz ligowy w sezonie rozegrała broniąca tytułu Barcelona, na razie bez Wojciecha Szczęsnego i kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. „Duma Katalonii” wygrała na wyjeździe z Mallorcą 3:0 i dzięki najlepszej różnicy bramek jest pierwszym liderem rozgrywek.

Po trzy punkty mają również: Rayo Vallecano, Villarreal, Getafe, Athletic Bilbao, Alaves oraz Espanyol, który niespodziewanie pokonał Atletico Madryt.



Real Madryt - Osasuna 1:0 (0:0)

Bramka: Mbappe 51 (rz.k.).

Real: Courtois - Alexander-Arnold (68 Carvajal), Militao, Huijsen, Carreras - Valverde, Tchouameni, Guler (90 Ceballos) - Diaz (68 Mastantuono), Mbappe, Vinicius Jr (78 Gonzalo Garcia).



Osasuna: Herrera - Boyomo, Catena, Cruz (85 Raul Garcia) - Rosier, Moncayola, Torro, Bretones - Ruben Garcia (66 Munoz), Budimir, Oroz (77 Gomez).

Żółta kartka: Mbappe.



Czerwona kartka: Bretones.

PAP