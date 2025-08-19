Szalony plan Rosjan nie wypalił! Zaskakująco na przeszkodzie nie stanęła polityka

W 2022 roku Rosjanie i Białorusini zostali wykluczeni przez Światową Federację Piłki Siatkowej (FIVB) i Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) ze wszystkich międzynarodowych rozgrywek. Wszystko to oczywiście było konsekwencją agresji Rosji na Ukrainę.

W tym sezonie reprezentacyjnym miało natomiast dojść do turnieju organizowanego przez "Sborną" z udziałem trzech uczestników mistrzostw świata: Kuby, Iranu i Egiptu, a także Białorusi. Rywalizacja zaplanowana była na dni 29-31 sierpnia w Nowosybirsku.

- Drużyny zareagowały entuzjastyczni. Zaakceptowały możliwość omówienia tego pomysłu - mówił Aleksander Jarmienko, Sekretarz Generalny Wszechrosyjskiej Federacji Siatkówki, na łamach strony tamtejszego związku.

Ostatecznie do zawodów nie dojdzie. Jarmienko wyjaśnił, co zablokowało organizację turnieju. Według jego słów, o dziwo, nie chodzi o kwestie polityczne.

- Na przeszkodzie stanęły nie względy polityczne, ale techniczne: wizy, logistyka i loty. Większość federacji planowała wszystkie wydarzenia na okres letnio-jesienny długo przed rozpoczęciem sezonu reprezentacyjnego. Nie zawsze jest możliwość zmiany tych planów - rzekł.

Rosjanie wystąpią jednak w meczach międzypaństwowych. W sierpniu rozegrają dwa spotkania towarzyskie z Białorusinami.