Szalony plan Rosjan nie wypalił! Zaskakująco na przeszkodzie nie stanęła polityka
W dniach 29-31 sierpnia w Nowosybirsku miał odbyć się towarzyski turniej siatkówki. Rosjanie chcieli gościć drużyny narodowe Kuby, Iranu, Egiptu i Białorusi. - Drużyny zareagowały entuzjastycznie - mówił Sekretarz Generalny Wszechrosyjskiej Federacji Siatkówki Aleksander Jaremienko. Ostatecznie zmagania nie dojdą jednak do skutki.
W 2022 roku Rosjanie i Białorusini zostali wykluczeni przez Światową Federację Piłki Siatkowej (FIVB) i Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) ze wszystkich międzynarodowych rozgrywek. Wszystko to oczywiście było konsekwencją agresji Rosji na Ukrainę.
W tym sezonie reprezentacyjnym miało natomiast dojść do turnieju organizowanego przez "Sborną" z udziałem trzech uczestników mistrzostw świata: Kuby, Iranu i Egiptu, a także Białorusi. Rywalizacja zaplanowana była na dni 29-31 sierpnia w Nowosybirsku.
- Drużyny zareagowały entuzjastyczni. Zaakceptowały możliwość omówienia tego pomysłu - mówił Aleksander Jarmienko, Sekretarz Generalny Wszechrosyjskiej Federacji Siatkówki, na łamach strony tamtejszego związku.
Ostatecznie do zawodów nie dojdzie. Jarmienko wyjaśnił, co zablokowało organizację turnieju. Według jego słów, o dziwo, nie chodzi o kwestie polityczne.
- Na przeszkodzie stanęły nie względy polityczne, ale techniczne: wizy, logistyka i loty. Większość federacji planowała wszystkie wydarzenia na okres letnio-jesienny długo przed rozpoczęciem sezonu reprezentacyjnego. Nie zawsze jest możliwość zmiany tych planów - rzekł.
Rosjanie wystąpią jednak w meczach międzypaństwowych. W sierpniu rozegrają dwa spotkania towarzyskie z Białorusinami.