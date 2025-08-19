Szykuje się wielki powrót w skokach narciarskich? To wideo rozpaliło wyobraźnię fanów

Boyd-Clowes zakończył karierę po sezonie 2022/2023. Nie podał wtedy żadnego powodu.

We wtorek doszło do zwrotu akcji i sam zainteresowany postanowił wrzucić na swoje media społecznościowe filmik z treningu. Nagranie wywołało masę spekulacji w sprawie powrotu zawodnika. Co ciekawe, Kanadyjczyk od niedawna widnieje na oficjalnej stronie FIS jako "zawodnik aktywny".

Czy to oznacza jego powrót? Na razie nic na ten temat nie wiadomo, ale fani na pewno będą uważnie obserwować poczynania Kanadyjczyka.

Boyd-Clowes to brązowy medalista olimpijski z Pekinu (2022) z konkursu drużyn mieszanych.

Gimme a couple weeks it’s only been 2.5 years since I went off one of these pic.twitter.com/9LRjMN1pw6 — Mackenzie (@MackenskiBC) August 19, 2025

KJ, Polsat Sport