To już oficjalne! Gwiazda tenisa zakończy karierę na US Open

Caroline Garcia to uznane nazwisko w świecie tenisa. W singlu była czwartą rakietą świata. Grała również w półfinale US Open (2022) czy ćwierćfinale Roland Garros (2017). Zdobyła 11 tytułów w głównym cyklu, w tym tak prestiżowe jak WTA Finals (2022) czy WTA 1000 w Wuhan (2017), Pekinie (2017) i Cincinnati (2022).

ZOBACZ TAKŻE: Zrobiła to! Świątek wysłała wiadomość do swojego partnera

Jeszcze większe sukcesy Francuzka odnosiła w deblu. Była numerem 2 w rankingu. W swojej gablocie umieściła dwa puchary za triumf w Roland Garros (2016, 2022). Łącznie w grze podwójnej sięgnęła po 19 tytułów.

W maju tego roku Garcia zapowiedziała, że trwający sezon będzie ostatnim w jej karierze. W minionym czasie doskwierały jej problemy zdrowotne. Nie była w stanie wrócić do optymalnej dyspozycji.

Po tamtym ogłoszeniu Francuzka pożegnała się z własną publicznością. Wzięła udział w Roland Garros, gdzie odpadła w pierwszej rundzie.

W lipcu w życiu prywatnym Garcii doszło do wielkiej zmiany. Poślubiła bowiem Borję Durana. Para wspólnie prowadzi podcast "Tennis Insider Club".

Po French Open natomiast Francuzka zrobiła sobie przerwę od startów. Wróciła dopiero w sierpniu - w Cincinnati, docierając do drugiej fazy.

Teraz Garcia podzieliła się z fanami kolejną wiadomość dotyczącą jej przyszłości. Wielkoszlemowe US Open będzie ostatnim turniejem w jej karierze.

"Czas na prawdziwy ostatni taniec. I nie ma lepszego miejsca niż US Open. Jeszcze jeden tydzień treningów, zanim ostatni raz wejdę na kort!" napisała w swoich mediach społecznościowych tenisistka.

Zmagania w Nowym Jorku rozpoczną się już 24 sierpnia. Garcia otrzymała od Francuskiej Federacji Tenisowej dziką kartę.