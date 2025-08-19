Transfer z ZAKSY do Skry! Siatkarz reprezentacji wzmocni ekipę z Bełchatowa

Daniel Chitigoi (rocznik 2005) przygodę z siatkówką rozpoczynał w klubach Olimpia Bukareszt (2019–22) oraz Rapid Bukareszt (2022–23). W 2023 roku trafił do drużyny ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. W trakcie dwóch sezonów w PlusLidze rozegrał 41 meczów i zdobył 245 punktów. Z kędzierzyńskim klubem sięgnął po Superpuchar Polski. W lutym 2024 roku zapisał się w historii PlusLigi, jako najmłodszy obcokrajowiec, który otrzymał nagrodę MVP meczu.

– Jestem pewny, że będziemy mieć świetny sezon. Już nie mogę doczekać się, by zobaczyć wszystkich na treningu i kibiców w hali – powiedział Chitigoi po transferze do Skry.

– Daniel to bardzo ambitny i solidny zawodnik. Teraz obserwujemy, jak rozwija skrzydła i fantastycznie radzi sobie w reprezentacji Rumunii i nie możemy doczekać się, jak dołączy do naszego klubu. Mimo że ma dopiero 20 lat, nie można odmówić mu już doświadczenia. Wierzymy, że wniesie do drużyny dużo dobrego – powiedział prezes klubu Michał Bąkiewicz.

Transfer reprezentanta Rumunii oznacza, że PGE GiEK Skra skompletowała linię przyjęcia na nowy sezon. Kamil Szymendera, Antoine Pothron, Zouheir El Graui oraz Daniel Chitigoi to zawodnicy, którzy będą grali na tej pozycji w bełchatowskim klubie.

Polsat Sport, skra.pl