US Open: Linda Klimovicova - Alina Korniejewa. Relacja live i wynik na żywo

US Open to ostatnia impreza wielkoszlemowa w sezonie. Jedną z Polek, która przystąpiła do kwalifikacji na Flushing Meadows, jest Linda Klimovicova, tenisistka urodzona w Ołomuńcu, natomiast reprezentującą biało-czerwone barwy od października 2024 roku.

Klimovicova ostatni start zanotowała miesiąc temu. W lipcu sięgnęła po tytuł rangi ITF W75 w Vitoria-Gasteiz, pokonując między innymi Ukrainkę Darię Snigur czy Litwinkę Justinę Mikulsyte.

Przeciwniczką Polki w pierwszej fazie eliminacji US Open jest Alina Korniejewa. Rosjanka przeniosła się za ocean z Polski. Poprzednio występowała bowiem w Warszawie, gdzie dotarła do ćwierćfinału.

Obie zawodniczki miały już okazję grać przeciwko sobie. 10 lipca w zmaganiach ITF W50 w Corroios-Seixal lepsza okazała się Klimovicova, która odwróciła losy rywalizacji i triumfowała po zaciętym starciu (4:6, 6:4, 6:3).

