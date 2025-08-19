Ważna informacja przed meczem Legii. Trener zdecydował

Piłkarze Edwarda Iordanescu w czwartek rozegrają wyjazdowe spotkanie 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Rywalem polskiej drużyny będzie Hibernian. Klub z Warszawy ma za sobą wygrane w eliminacjach Ligi Europy z Aktobe oraz Banikiem Ostrawa. Następnie Legia uległa w dwumeczu AEK Larnaka i w związku z tym będzie rywalizowała w ostatniej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Hibernian w poprzedniej fazie wyeliminowało Partizana.

Kadra Legii na mecz z Hibernian:

Kacper Tobiasz, Gabriel Kobylak, Wojciech Banasik, Marco Burch, Paweł Wszołek, Petar Stojanović, Steve Kapuadi, Jan Ziółkowski, Ruben Vinagre, Artur Jędrzejczyk, Patryk Kun, Bartosz Kapustka, Wojciech Urbański, Rafał Augustyniak, Ryoya Morishita, Juergen Elitim, Wahan Biczachczjan, Jean-Pierre Nsame, Migouel Alfarela, Jakub Żewłakow, Arkadiusz Reca, Damian Szymański, Mileta Rajović.

Jeżeli chodzi o zawodników, którzy nie polecą do Edynburga, to są wśród nich kontuzjowani Radovan Pankov, Kacper Chodyna i Claude Goncalves. Ilya Shkuryn nie miał możliwości uzyskania wizy do Wielkiej Brytanii dla obywateli Białorusi w tak krótkim terminie.

Transmisja meczu Hibernian - Legia w czwartek 21 sierpnia od 20:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, Super Polsacie i online w Polsat Box Go. Początek przedmeczowego studia od 20:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online w Polsat Box Go. Ok. 23:00, czyli po zakończeniu spotkania, ruszy pomeczowe studio (w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online w Polsat Box Go).

IM, Polsat Sport