Anastazja Pawluczenkowa - Antonia Ruzic to spotkanie w ramach turnieju WTA w Monterrey. Relacja live i wynik na żywo meczu Anastazja Pawluczenkowa - Antonia Ruzic na Polsatsport.pl

Czas na pierwszą rundę imprezy w Meksyku. Pawluczenkowa w ostatnim czasie brała udział w Wimbledonie, gdzie doszła do ćwierćfinału. Musiała w nim uznać wyższość Amerykanki -  Amandy Anisimowej, która doszła do finału, a w nim przegrała z naszą rodaczką - Igą Świątek. Później Rosjanka występująca pod neutralną flagą odpadła w pierwszej rundzie zawodów WTA w Montrealu po klęsce z Evą Lys. Na tym samym etapie kończyła zmagania w Cincinnati, gdzie musiała uznać wyższość Aoi Ito. 

 

Z kolei Ruzic w Kanadzie wygrała pierwszą serię gier z Anastazją Potapową, dopiero w kolejnej uległa o wiele wyżej notowanej Karolinie Muchovej. W Cincinnati, tak jak tenisistka z Rosji, odpadła w pierwszej rundzie, przegrywając z Lulu Sun.

 

Kto będzie górą w Monterrey? Przekonamy się w nocy z wtorku na środę.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Anastazja Pawluczenkowa - Antonia Ruzic na Polsatsport.pl. Początek o 01:00.

