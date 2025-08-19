WTA w Monterrey: Piter/Bondar - Kałasznikowa/Niculescu. Relacja live i wynik na żywo

Julian CieślakTenis

Katarzyna Piter/Anna Bondar - Oksana Kałasznikowa/Monica Niculescu to spotkanie pierwszej rundy turnieju WTA w Monterrey. Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Piter/Anna Bondar - Oksana Kałasznikowa/Monica Niculescu na Polsatsport.pl.

Katarzyna Piter rywalizuje w tym tygodniu w imprezie rangi WTA 500 w Monterrey, a jej partnerką jest Anna Bondar. Dla polsko-węgierskiego duetu to debiut po jednej stronie siatki.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zrobiła to! Świątek wysłała wiadomość do swojego partnera

 

Piter próbuje przerwać fatalną serię. Notuje bowiem siedem porażek z rzędu. Ostatni zwycięski mecz Polki miał miejsce 11 czerwca w 's-Hertogenbosch.

 

W pierwszej rundzie zmagań w Meksyku przeciwniczkami Piter i Bondar są Gruzinka Oksana Kałasznikowa i Rumunka Monica Niculescu. Triumfatorki zmierzą się w ćwierćfinale z rozstawionymi z "4" Hiszpanką Cristiną Bucsą i Amerykanką Nicole Melichar-Martinez.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Piter/Anna Bondar - Oksana Kałasznikowa/Monica Niculescu na Polsatsport.pl.

Przejdź na Polsatsport.pl
ABIERTO GNP SEGUROSABIERTO GNP SEGUROS 2025ANNA BONDARKATARZYNA PITERMONICA NICULESCUOKSANA KAŁASZNIKOWATENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA 500 MONTERREYWTA 500 MONTERREY 2025WTA MONTERREYWTA MONTERREY 2025

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 