WTA w Monterrey: Piter/Bondar - Kałasznikowa/Niculescu. Relacja live i wynik na żywo

Katarzyna Piter rywalizuje w tym tygodniu w imprezie rangi WTA 500 w Monterrey, a jej partnerką jest Anna Bondar. Dla polsko-węgierskiego duetu to debiut po jednej stronie siatki.

Piter próbuje przerwać fatalną serię. Notuje bowiem siedem porażek z rzędu. Ostatni zwycięski mecz Polki miał miejsce 11 czerwca w 's-Hertogenbosch.

W pierwszej rundzie zmagań w Meksyku przeciwniczkami Piter i Bondar są Gruzinka Oksana Kałasznikowa i Rumunka Monica Niculescu. Triumfatorki zmierzą się w ćwierćfinale z rozstawionymi z "4" Hiszpanką Cristiną Bucsą i Amerykanką Nicole Melichar-Martinez.

