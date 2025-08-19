Wygrali z Lechem Poznań, a teraz zawiedli. Niespodziewana porażka w Lidze Mistrzów
Karabach Agdam, z Mateuszem Kochalskim w bramce, wygrał w Budapeszcie z Ferencvarosem 3:1 w pierwszym meczu czwartej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Rewanż w Baku odbędzie się 27 sierpnia. Niespodziewanie swój mecz przegrała Crvena zvezda, która uległa cypryjskiemu Pafos 1:2.
W innym wtorkowym meczu Club Brugge, w którego kadrze zabrakło we wtorek Michała Skórasia, takim samym wynikiem pokonał na wyjeździe Rangers FC.
Pogromca Lecha Poznań - Crvena Zvezda Belgrad przegrała u siebie z cypryjską ekipą Pafos FC 1:2. Gospodarze przegrywali już nawet 0:2 po golach Joao Correi i Pepe, ale trafienie Bruno Duarte dało im nadzieję przed rewanżem.
Pozostałe cztery pary zmierzą się w środę, a w trzech z nich możliwe są występy innych polskich piłkarzy. Fenerbahce Stambuł Sebastiana Szymańskiego rywalizować będzie z Benficą Lizbona, FC Kopenhaga Dominika Sarapaty - z FC Basel, a Sturm Graz Filipa Rózgi - z Bodoe/Glimt.
Wyniki wtorkowych meczów eliminacji LM:
ścieżka mistrzowska:
Ferencvaros Budapeszt (Węgry) - Karabach Agdam (Azerbejdżan) 1:3 (1:0)
Bramki: Varga 29 - Jankovic 50, Medina 67, Qurbanly 85.
Crvena zvezda Belgrad (Serbia) - Pafos FC (Cypr) 1:2 (0:1)
Bramki: Duarte 58 - Correia 1, Pepe 52 (rz.k.).
ścieżka ligowa:
Rangers FC (Szkocja) - Club Brugge (Belgia) 1:3 (0:3)
Bramki: Danilo 50 - Vermant 3, Spileers 7, Mechele 20.