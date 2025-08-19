Wygrali z Lechem Poznań, a teraz zawiedli. Niespodziewana porażka w Lidze Mistrzów

W innym wtorkowym meczu Club Brugge, w którego kadrze zabrakło we wtorek Michała Skórasia, takim samym wynikiem pokonał na wyjeździe Rangers FC.

Pogromca Lecha Poznań - Crvena Zvezda Belgrad przegrała u siebie z cypryjską ekipą Pafos FC 1:2. Gospodarze przegrywali już nawet 0:2 po golach Joao Correi i Pepe, ale trafienie Bruno Duarte dało im nadzieję przed rewanżem.

Pozostałe cztery pary zmierzą się w środę, a w trzech z nich możliwe są występy innych polskich piłkarzy. Fenerbahce Stambuł Sebastiana Szymańskiego rywalizować będzie z Benficą Lizbona, FC Kopenhaga Dominika Sarapaty - z FC Basel, a Sturm Graz Filipa Rózgi - z Bodoe/Glimt.

Wyniki wtorkowych meczów eliminacji LM:

ścieżka mistrzowska:



Ferencvaros Budapeszt (Węgry) - Karabach Agdam (Azerbejdżan) 1:3 (1:0)

Bramki: Varga 29 - Jankovic 50, Medina 67, Qurbanly 85.



Crvena zvezda Belgrad (Serbia) - Pafos FC (Cypr) 1:2 (0:1)

Bramki: Duarte 58 - Correia 1, Pepe 52 (rz.k.).

ścieżka ligowa:



Rangers FC (Szkocja) - Club Brugge (Belgia) 1:3 (0:3)

Bramki: Danilo 50 - Vermant 3, Spileers 7, Mechele 20.

PAP