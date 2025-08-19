Znamy składy Europy oraz Reszty Świata. Światowe gwiazdy w obu ekipach
Hiszpan Carlos Alcaraz będzie liderem drużyny Europy, a m.in. Amerykanin Taylor Fritz znalazł się w składzie ekipy Reszty Świata na nadchodzącą edycję tenisowego turnieju Laver Cup - poinformowali organizatorzy. Impreza odbędzie się w San Francisco w dniach 19-21 września.
W drużynie Europy znaleźli się także Niemiec Alexander Zverev, Duńczyk Holger Rune, Norweg Casper Ruud, Czech Jakub Mensik i Włoch Flavio Cobolli.
Natomiast w składzie Reszty Świata są jeszcze Amerykanie Ben Shelton, Tommy Paul i Frances Tiafoe, Argentyńczyk Francisco Cerundolo oraz Brazylijczyk Joao Fonseca.
Pomysłodawcą imprezy jest Szwajcar Roger Federer. Nazwa nawiązuje do legendarnego australijskiego tenisisty Roda Lavera, jedynego dwukrotnego zdobywcy klasycznego Wielkiego Szlema, w 1962 i 1969 roku.
Do tej pory odbyło się siedem edycji. Europa ma na koncie pięć triumfów.