Znamy składy Europy oraz Reszty Świata. Światowe gwiazdy w obu ekipach

Tenis

Hiszpan Carlos Alcaraz będzie liderem drużyny Europy, a m.in. Amerykanin Taylor Fritz znalazł się w składzie ekipy Reszty Świata na nadchodzącą edycję tenisowego turnieju Laver Cup - poinformowali organizatorzy. Impreza odbędzie się w San Francisco w dniach 19-21 września.

Fot. PAP
Carlos Alcaraz

W drużynie Europy znaleźli się także Niemiec Alexander Zverev, Duńczyk Holger Rune, Norweg Casper Ruud, Czech Jakub Mensik i Włoch Flavio Cobolli.

 

Natomiast w składzie Reszty Świata są jeszcze Amerykanie Ben Shelton, Tommy Paul i Frances Tiafoe, Argentyńczyk Francisco Cerundolo oraz Brazylijczyk Joao Fonseca.

 

Pomysłodawcą imprezy jest Szwajcar Roger Federer. Nazwa nawiązuje do legendarnego australijskiego tenisisty Roda Lavera, jedynego dwukrotnego zdobywcy klasycznego Wielkiego Szlema, w 1962 i 1969 roku.

 

Do tej pory odbyło się siedem edycji. Europa ma na koncie pięć triumfów.

KJ, PAP
BEN SHELTONCARLOS ALCARAZFRANCES TIAFOEINNETAYLOR FRITZTENIS
