Znamy składy Europy oraz Reszty Świata. Światowe gwiazdy w obu ekipach

W drużynie Europy znaleźli się także Niemiec Alexander Zverev, Duńczyk Holger Rune, Norweg Casper Ruud, Czech Jakub Mensik i Włoch Flavio Cobolli.

ZOBACZ TAKŻE: To już oficjalne! Gwiazda tenisa zakończy karierę na US Open

Natomiast w składzie Reszty Świata są jeszcze Amerykanie Ben Shelton, Tommy Paul i Frances Tiafoe, Argentyńczyk Francisco Cerundolo oraz Brazylijczyk Joao Fonseca.

Pomysłodawcą imprezy jest Szwajcar Roger Federer. Nazwa nawiązuje do legendarnego australijskiego tenisisty Roda Lavera, jedynego dwukrotnego zdobywcy klasycznego Wielkiego Szlema, w 1962 i 1969 roku.

Do tej pory odbyło się siedem edycji. Europa ma na koncie pięć triumfów.

KJ, PAP