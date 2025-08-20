Adrian Siemieniec zabrał głos przed najbliższym meczem. Wymowne słowa trenera

W trzeciej rundzie eliminacji Jagiellonia pokonała w dwumeczu duński Silkeborg, a Dinamo Tirana - co uznane zostało za niespodziankę - chorwacki Hajduk Split.

Pytany czy odczuwa wagę czwartkowego spotkania, bo to runda decydująca o grze w fazie ligowej LK, w której w poprzednim sezonie Jagiellonia doszła do ćwierćfinału, Siemieniec zaznaczył, że przed jego piłkarzami jest dwumecz. Zwracał też uwagę, że odkąd prowadzi drużynę, ona "co chwilę" gra ważne mecze: na początku jego kadencji o utrzymanie, potem o mistrzostwo i medale oraz w europejskich pucharach.

- Na pewno to doświadczenie powoduje, że łatwiej nam się do takich sytuacji adaptować i zachować spokój w przygotowaniach do spotkania - mówił w środę na przedmeczowej konferencji prasowej. Odnosząc się do gry co trzy, cztery dni zauważył, że "dzisiaj nie jest czas na bycie zmęczonym".

- Nawet jak jesteś zmęczony, to nie jest dzisiaj taki moment. Po prostu dzisiaj trzeba wyjść i poświęcić wszystko, żeby w tym dwumeczu wygrać. Przeanalizowaliśmy przeciwnika i wiemy z kim się zmierzymy (...). Z drużyną, która w dwumeczu z Hajdukiem Split była lepsza - podkreślił.

Opisując Dinamo Tirana mówił, że to zespół grający ofensywnie, który ma "bardzo dużo odwagi w grze i gra bezkompromisowo", preferuje grę intensywną i agresywną.

Dodał, że opinie o tej drużynie jako przedstawicielu dość egzotycznej dla polskiego kibica ligi, w konfrontacji z tym, jak on gra, są według niego krzywdzące.

- Znamy też swoją wartość i wiemy, że jesteśmy też dzisiaj groźną drużyną, która potrafi grać na dobrym poziomie, ale też spodziewamy się trudnego starcia i trudnego dwumeczu - powiedział.

Mówił też, że siłą przeciwnika może być to, że nie ciąży na nim presja, ale kluczowe będzie to, jak jego zespół będzie do meczu nastawiony i w jakiej dyspozycji.

- Liczę też bardzo mocno na naszych kibiców, którzy są od początku sezonu wspaniali i pomagają nam w każdym meczu niesamowicie - zauważył Siemieniec.

- Wiemy na co nas stać u siebie, ale też nie można lekceważyć Dinama, ponieważ to zespół, który wcześniej wyeliminował mocną drużynę z Chorwacji, więc trzeba na nich uważać - ocenił kapitan Jagiellonii Taras Romanczuk.

Jagiellonia - Dinamo Tirana. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Jagiellonia Białystok - Dinamo City w czwartek 21 sierpnia od 20:05 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2, TV4 i online w Polsat Box Go. Początek przedmeczowego studia od 19:00 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 i online w Polsat Box Go. Ok. 22:00, czyli po zakończeniu spotkania, ruszy pomeczowe studio (w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 i online w Polsat Box Go).

Gdzie obejrzeć rewanż Dinamo Tirana - Jagiellonia Białystok?

Rewanżowy mecz Dinamo Tirana - Jagiellonia Białystok odbędzie się 28 sierpnia o 20:45. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online w Polsat Box Go od 20:00.

