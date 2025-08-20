Oba zespoły po pięciu kolejkach mają na koncie po osiem punktów. Co więcej, mają taki sam bilans bramkowy - dziewięć bramek strzelonych i sześć straconych.

ZOBACZ TAKŻE: Tak gra Hibernian FC - rywal Legii Warszawa w pucharach

Śląsk w swoim ostatnim starciu zremisował z Odrą Opole 1:1, po bramce Damiana Warchoła z doliczonego czasu gry drugiej połowy. Podopieczni Ante Simundzy mają szansę przedłużyć swoją serie meczów bez porażki do czterech spotkań. Wcześniej wrocławianie pokonali Miedź Legnicę oraz Ruch Chorzów.

Podobnie wygląda sytuacja Chrobrego. Zawodnicy Łukasza Becelli w poprzedniej kolejce zremisowali 2:2 ze wspomnianą już Miedzią, a w dwóch wcześniejszych zaliczyli zwycięstwo nad ŁKS Łódź i remis ze Stalą Rzeszów.

Relacja meczu Chrobry Głogów - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek w środę o 18:00.

MR, Polsat Sport