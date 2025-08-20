Pogoń zgromadziła dotychczas dziesięć punktów i znajduje się w górnej części tabeli. Zawodnicy Piotra Stokowca w ostatnim spotkaniu pewnie pokonali Znicz Pruszków 4:1. Hat-trickiem popisał się wtedy Rafał Adamski, który w tym sezonie ma już na swoim koncie cztery trafienia i dwie asysty.

ZOBACZ TAKŻE: Tak gra Hibernian FC - rywal Legii Warszawa w pucharach

Natomiast Polonia swoje ostatnie trzy spotkania ligowe przegrała. Bytomianie ulegli Pogoni Siedlce, Stali Rzeszów i ŁKS-owi Łódź. Jednak dzięki dwóm zwycięstwom na inaugurację sezonu: z Górnikiem Łęczna i Chrobrym Głogów, piłkarze Łukasz Tomczyka mają na koncie sześć punktów.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Bytom - Pogoń Grodzisk Mazowiecki na Polsatsport.pl. Początek w środę o 18:00.

MR, Polsat Sport