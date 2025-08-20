Betclic 1. Liga: Polonia Bytom - Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Polonia Bytom - Pogoń Grodzisk Mazowiecki to spotkanie w ramach szóstej kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Bytom - Pogoń Grodzisk Mazowiecki na Polsatsport.pl

Pogoń zgromadziła dotychczas dziesięć punktów i znajduje się w górnej części tabeli. Zawodnicy Piotra Stokowca w ostatnim spotkaniu pewnie pokonali Znicz Pruszków 4:1. Hat-trickiem popisał się wtedy Rafał Adamski, który w tym sezonie ma już na swoim koncie cztery trafienia i dwie asysty. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Tak gra Hibernian FC - rywal Legii Warszawa w pucharach

 

Natomiast Polonia swoje ostatnie trzy spotkania ligowe przegrała. Bytomianie ulegli Pogoni Siedlce, Stali Rzeszów i ŁKS-owi Łódź. Jednak dzięki dwóm zwycięstwom na inaugurację sezonu: z Górnikiem Łęczna i Chrobrym Głogów, piłkarze Łukasz Tomczyka mają na koncie sześć punktów. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Bytom - Pogoń Grodzisk Mazowiecki na Polsatsport.pl. Początek w środę o 18:00.

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGABETCLIC 1 LIGA 2025/26PIŁKA NOŻNAPOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKIPOLONIA BYTOM

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 