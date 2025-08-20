Były piłkarz Chelsea zagra na zapleczu Ekstraklasy? Wieczysta Kraków dopina transfer

Wieczysta Kraków ma za sobą udany początek sezonu. Pięć spotkań bez porażki i drugie miejsce w tabeli napawa optymizmem w walce o awans do PKO BP Ekstraklasy. W ostatnim meczu Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 6:1.

Po spotkaniu na kibiców czekała kolejna świetna informacja. Na pomeczowej konferencji trener krakowskiego zespołu potwierdził wcześniejsze doniesienia dotyczące transferu Lucasa Piazona do klubu ze stolicy Małopolski. Zawodnik ma podpisać kontrakt w środę.

Podczas swojej kariery Piazon grał między innymi w Chelsea. Poza tym reprezentował barwy Eintrachtu Frankfurt, Fulham czy Bragi. Według portalu Transfermarkt zawodnik wyceniany jest na 800 tysięcy euro.

AK, Polsat Sport