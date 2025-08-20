Fatalne wieści dla całej Argentyny. To ostatni mecz Lionela Messiego?

Według informacji dziennikarza portalu directvsports.com Fernando Czyza, 4 września to dzień, który przejedzie do historii światowej piłki i doprowadzi do płaczu nie jednego fana argentyńskiego futbolu. To właśnie wtedy prawdopodobnie Messi rozegra swoje ostatnie spotkanie domowe w drużynie narodowej.

ZOBACZ TAKŻE: Kłótnia w szatni wicemistrza. Dwóch zawodników pożegna się z klubem?

Mecz odbędzie się w Buenos Aires. Będzie to spotkanie w eliminacjach do mistrzostw świata przeciwko Wenezueli. Zawody te jednak nie mają dla drużyny Messiego większego znaczenia, jeżeli chodzi o wynik, ponieważ Argentyńczycy są już zakwalifikowani na ten turniej.

Messi dla swojego kraju wystąpił w 193 spotkaniach, zdobywając w tym czasie 112 bramek i asystując 61 razy. Oznacza to, że piłkarz zakończy karierę, jako najlepszy strzelec oraz najlepszy asystent w historii reprezentacji Argentyny. Legendarny piłkarz z drużyną narodową wygrał dwukrotnie "Copa America" oraz mistrzostwo świata w roku 2022.

KJ, Polsat Sport