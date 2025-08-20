Jest awans do ćwierćfinału! Trudny mecz Polaka

Ich kolejnymi rywalami będą rozstawieni z numerem trzecim Portugalczyk Francisco Cabral i Austriak Lucas Miedler.

ZOBACZ TAKŻE: Zrobiła to! Świątek wysłała wiadomość do swojego partnera

Warto przypomnieć, że jest to pierwszy oficjalny turniej, w którym parę tworzą Zieliński i Withrow. Jak polsko-amerykańska para poradzi sobie podczas imprezy w Stanach Zjednoczonych?

Wynik meczu 1. rundy gry podwójnej:

Jan Zieliński, Jackson Withrow (Polska, USA) - Sadio Doumbia, Nathaniel Lammons (Francja, USA) 3:6, 7:6 (8-6), 11-9.

AK, PAP