Jest awans do ćwierćfinału! Trudny mecz Polaka

Jan Zieliński i amerykański tenisista Jackson Withrow awansowali do ćwierćfinału debla w turnieju ATP w Winston-Salem. Wygrali z Francuzem Sadio Doumbią i Amerykaninem Nathanielem Lammonsem 3:6, 7:6 (8-6), 11-9.

Fot. PAP
Jan Zieliński

Ich kolejnymi rywalami będą rozstawieni z numerem trzecim Portugalczyk Francisco Cabral i Austriak Lucas Miedler.

 

Warto przypomnieć, że jest to pierwszy oficjalny turniej, w którym parę tworzą Zieliński i Withrow. Jak polsko-amerykańska para poradzi sobie podczas imprezy w Stanach Zjednoczonych?

 

Wynik meczu 1. rundy gry podwójnej:

 

Jan Zieliński, Jackson Withrow (Polska, USA) - Sadio Doumbia, Nathaniel Lammons (Francja, USA) 3:6, 7:6 (8-6), 11-9. 

AK, PAP
