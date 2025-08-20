Jest awans do ćwierćfinału! Trudny mecz Polaka
Jan Zieliński i amerykański tenisista Jackson Withrow awansowali do ćwierćfinału debla w turnieju ATP w Winston-Salem. Wygrali z Francuzem Sadio Doumbią i Amerykaninem Nathanielem Lammonsem 3:6, 7:6 (8-6), 11-9.
Jan Zieliński
Ich kolejnymi rywalami będą rozstawieni z numerem trzecim Portugalczyk Francisco Cabral i Austriak Lucas Miedler.
Warto przypomnieć, że jest to pierwszy oficjalny turniej, w którym parę tworzą Zieliński i Withrow. Jak polsko-amerykańska para poradzi sobie podczas imprezy w Stanach Zjednoczonych?
Wynik meczu 1. rundy gry podwójnej:
Jan Zieliński, Jackson Withrow (Polska, USA) - Sadio Doumbia, Nathaniel Lammons (Francja, USA) 3:6, 7:6 (8-6), 11-9.Przejdź na Polsatsport.pl
