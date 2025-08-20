Jest decyzja legendy PlusLigi! Polski klub siatkarski zamknął skład

Łukasz Wiśniewski (rocznik 1989) jest absolwentem SMS Spała i wychowankiem klubu UKS Serbinów Biała Podlaska. W PlusLidze grał w klubach AZS Częstochowa (2008–12), ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2012–20), Jastrzębski Węgiel (2020–23), a od 2023 roku jest zawodnikiem PGE GiEK Skry Bełchatów.

Doświadczony środkowy jest legendą PlusLigi - w trakcie siedemnastu sezonów rozegrał 406 meczów, w których zdobył 3214 punktów. Pięciokrotnie wywalczył mistrzostwo Polski (2016, 2017, 2019, 2021, 2023), ma też trzy wicemistrzostwa. Czterokrotnie sięgał po Puchar Polski, trzy razy wygrał Superpuchar. W przeszłości występował w reprezentacji Polski, z którą wygrał Ligę Światową (2012).





– Jeśli coś jest dobre, to nie ma potrzeby tego zmieniać. Dlatego cieszy nas, że również Łukasz i tym samym cały środek zostaje w naszej drużynie. Doświadczenie Wiśni zarówno ligowe, jak i reprezentacyjne sprzed wielu lat jest nieocenione, dużo wnosi do drużyny, więc bardzo cieszymy się, że mamy go w naszym zespole – powiedział prezes klubu Michał Bąkiewicz.

PGE GiEK Skra Bełchatów zachowała więc wszystkich środkowych z poprzedniego sezonu. W drużynie zagrają: Bartłomiej Lemański, Mateusz Nowak, Michał Szalacha oraz Łukasz Wiśniewski.

Polsat Sport, skra.pl