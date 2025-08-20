Jest decyzja legendy PlusLigi! Polski klub siatkarski zamknął skład

Robert MurawskiSiatkówka

Łukasz Wiśniewski nadal będzie siatkarzem PGE GiEK Skry Bełchatów. Pięciokrotny mistrz Polski spędzi w tym klubie już trzeci sezon. Ta decyzja oznacza, że bełchatowianie zamknęli obsadę środkowych, ale również cały skład na kolejne rozgrywki PlusLigi.

Jest decyzja legendy PlusLigi! Polski klub siatkarski zamknął skład
fot. Cyfrasport
Łukasz Wiśniewski to doświadczony środkowy. W przyszłym sezonie nadal będzie grał w PGE GiEK Skrze Bełchatów.

Łukasz Wiśniewski (rocznik 1989) jest absolwentem SMS Spała i wychowankiem klubu UKS Serbinów Biała Podlaska. W PlusLidze grał w klubach AZS Częstochowa (2008–12), ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2012–20), Jastrzębski Węgiel (2020–23), a od 2023 roku jest zawodnikiem PGE GiEK Skry Bełchatów.

 

Zobacz także: MŚ siatkarek 2025. Gdzie oglądać mecze? Transmisje TV i stream online - faza grupowa

 

Doświadczony środkowy jest legendą PlusLigi - w trakcie siedemnastu sezonów rozegrał 406 meczów, w których zdobył 3214 punktów. Pięciokrotnie wywalczył mistrzostwo Polski (2016, 2017, 2019, 2021, 2023), ma też trzy wicemistrzostwa. Czterokrotnie sięgał po Puchar Polski, trzy razy wygrał Superpuchar. W przeszłości występował w reprezentacji Polski, z którą wygrał Ligę Światową (2012).

 

 

– Jeśli coś jest dobre, to nie ma potrzeby tego zmieniać. Dlatego cieszy nas, że również Łukasz i tym samym cały środek zostaje w naszej drużynie. Doświadczenie Wiśni zarówno ligowe, jak i reprezentacyjne sprzed wielu lat jest nieocenione, dużo wnosi do drużyny, więc bardzo cieszymy się, że mamy go w naszym zespole – powiedział prezes klubu Michał Bąkiewicz.

 

PGE GiEK Skra Bełchatów zachowała więc wszystkich środkowych z poprzedniego sezonu. W drużynie zagrają: Bartłomiej Lemański, Mateusz Nowak, Michał Szalacha oraz Łukasz Wiśniewski.

Polsat Sport, skra.pl
Przejdź na Polsatsport.pl
ŁUKASZ WIŚNIEWSKIPGE GIEK SKRA BEŁCHATÓWPLUSLIGASIATKÓWKATRANSFERY PLUSLIGATRANSFERY SIATKARSKIE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Polska - Włochy. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 