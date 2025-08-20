Kamil Majchrzak poza turniejem! Ponad dwie godziny walki

Polak przystępował do tego meczu po dwóch zwycięstwach. Najpierw ograł doświadczonego Nicolasa Jarry'ego, a w nocy z poniedziałku na wtorek pokonał Nuno Borgesa. W obu przypadkach nie stracił nawet seta. Korda z kolei miał "wolny los" w pierwszej rundzie, a w kolejnej pokonał w dwóch setach Vita Koprivę.

Pierwsza oficjalna potyczka obu panów była bardzo wyrównana. Od samego początku ani Polak, ani Amerykanin, nie popełniali zbyt wielu błędów i wygrywali swoje podania. To - siłą rzeczy - doprowadziło do tie-breaka.

A ten kiepsko rozpoczął się dla piotrkowianina. Rywal wygrał trzy pierwsze punkty, ale później zdecydowanie się rozluźnił. Majchrzak nie tylko wyrównał stan w dogrywce, ale i nie pozwolił Kordzie zdobyć już ani jednego punktu. Tie-breaka zwyciężył 7:3.

W drugim secie prym zaczął wieść Amerykanin. Wygrał trzy pierwsze gemy, ustawiając tym sposobem przebieg tej partii. Wprawdzie Polak zaczął "punktować" przy swoim serwisie, ale to było zbyt mało. Po godzinie i 25 minutach wciąż nie było wiadomo, kto wygra ten mecz.

W trzeciej odsłonie Korda szybko przełamał tenisistę z Piotrkowa Trybunalskiego (3:1). Polak próbował jeszcze odrabiać stratę, ale jedno przełamanie okazało się decydujące. Amerykanin własnym serwisem zwieńczył dzieła i mógł zacząć cieszyć się z awansu do ćwierćfinału turnieju.

Kamil Majchrzak - Sebastian Korda 7:6 (7-3), 3:6, 4:6