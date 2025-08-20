Kamil Majchrzak poza turniejem! Ponad dwie godziny walki

Karolina PotrykusTenis

Kamil Majchrzak przegrał z Sebastianem Kordą 7:6 (7-3), 3:6, 4:6 w trzeciej rundzie turnieju ATP w Winston-Salem. Polak wygrał pierwszą partię, ale w dwóch kolejnych rywal był już wyraźnie lepszy od niego.

Kamil Majchrzak poza turniejem! Ponad dwie godziny walki
fot. PAP
Kamil Majchrzak

Polak przystępował do tego meczu po dwóch zwycięstwach. Najpierw ograł doświadczonego Nicolasa Jarry'ego, a w nocy z poniedziałku na wtorek pokonał Nuno Borgesa. W obu przypadkach nie stracił nawet seta. Korda z kolei miał "wolny los" w pierwszej rundzie, a w kolejnej pokonał w dwóch setach Vita Koprivę.

 

Pierwsza oficjalna potyczka obu panów była bardzo wyrównana. Od samego początku ani Polak, ani Amerykanin, nie popełniali zbyt wielu błędów i wygrywali swoje podania. To - siłą rzeczy - doprowadziło do tie-breaka. 

 

A ten kiepsko rozpoczął się dla piotrkowianina. Rywal wygrał trzy pierwsze punkty, ale później zdecydowanie się rozluźnił. Majchrzak nie tylko wyrównał stan w dogrywce, ale i nie pozwolił Kordzie zdobyć już ani jednego punktu. Tie-breaka zwyciężył 7:3.

 

W drugim secie prym zaczął wieść Amerykanin. Wygrał trzy pierwsze gemy, ustawiając tym sposobem przebieg tej partii. Wprawdzie Polak zaczął "punktować" przy swoim serwisie, ale to było zbyt mało. Po godzinie i 25 minutach wciąż nie było wiadomo, kto wygra ten mecz.

 

W trzeciej odsłonie Korda szybko przełamał tenisistę z Piotrkowa Trybunalskiego (3:1). Polak próbował jeszcze odrabiać stratę, ale jedno przełamanie okazało się decydujące. Amerykanin własnym serwisem zwieńczył dzieła i mógł zacząć cieszyć się z awansu do ćwierćfinału turnieju. 

 

Kamil Majchrzak - Sebastian Korda 7:6 (7-3), 3:6, 4:6

 

KAMIL MAJCHRZAKTENISTURNIEJE ATP I WTA
