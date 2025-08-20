Kibice siatkówki czekają na to już... 63 lata! Czy Polki nawiążą do dawnych sukcesów?

Podopieczne trenera Stefano Lavariniego w ostatnich latach zdobywały medale w Lidze Narodów. Jak zaprezentują się w mistrzostwach świata? Turniej zostanie rozegrany w dniach 22 sierpnia – 7 września 2025 w Tajlandii i wystąpią w nim 32 reprezentacje.

Zobacz także: Mistrzostwa świata w siatkówce 2025. Gdzie oglądać siatkarki? Transmisja TV i stream online MŚ

Dla Polek będzie do dwunasty start w mistrzostwach świata siatkarek. W dotychczasowych występach wywalczyły trzy medale - jeden srebrny oraz dwa brązowe.

Pierwszy turniej i pierwszy medal

Pierwsze mistrzostwa świata siatkarek rozegrano w 1952 roku w ZSRR i to wówczas Polki odniosły swój największy sukces w tej imprezie. W turnieju wystartowało zaledwie osiem reprezentacji i tylko jedna z nich była spoza Europy (Indie). Rywalizowano systemem "każdy z każdym", a mecze rozgrywano na otwartym obiekcie - stadionie klubu Dynamo. Złoto zdobyły gospodynie, które w siedmiu meczach nie straciły nawet seta.

Reprezentacja Polski, którą prowadził trener Zygmunt Krzyżanowski, wywalczyła srebrny medal. Polki wygrały sześć z siedmiu spotkań. Kluczowe było zwycięstwo 3:1 w meczu z Czechosłowacją, która była najgroźniejszym konkurentem w walce o wicemistrzostwo świata. Pokonały też po 3:1 Bułgarię i Rumunię, a bez straty seta uporały się z reprezentacjami Węgier, Indii i Francji.

Ostatni mecz turnieju był właściwie jego finałem. Polki nawiązały walkę z ekipą ZSRR, ale uległy 0:3 (8:15, 4:15, 8:15). Organizatorzy docenili dobrą postawę reprezentacji Polski - nagrodę dla najwszechstronniejszej zawodniczki imprezy otrzymała Mirosława Zakrzewska.

Polskie siatkarki znów na podium

Drugą edycję mistrzostw świata rozegrano w 1956 roku w Paryżu, już z udziałem 17 drużyn. Biało-czerwone znów znalazły się na podium, ale tym razem na jego najniższym stopniu. Drużynę, podobnie jak na poprzednich mistrzostwach prowadził trener Zygmunt Krzyżanowski.

Polki pewnie wygrały mecze pierwszej fazy turnieju, ale rundę finałową rozpoczęły od zaskakującej porażki 1:3 z NRD. To skomplikowało sytuację naszej drużyny. Kolejny mecz przyniósł zwycięstwo w zaciętym boju z mistrzyniami Europy, reprezentantkami Czechosłowacji 3:2 (16:14 w piątym secie wyciągnięte ze stanu 12:14). Późniejsze porażki 2:3 z rewelacyjną Rumunią oraz 1:3 z ZSRR sprawiły jednak, że Polki do końca nie były pewne medalu. W ostatniej kolejce pokonały Bułgarię 3:0, ale miejsce na podium zapewniło im dopiero zwycięstwo ZSRR nad Czechosłowacją 3:0. Turniej wygrały siatkarki ZSRR, a po srebro niespodziewanie sięgnęła Rumunia.

Trzecie mistrzostwa świata rozegrano w 1960 roku, po raz pierwszy poza Europą. Na turnieju w Brazylii wystartowało dziesięć ekip. Wśród czterech przedstawicieli Starego Kontynentu znalazła się również Polska.

Drużynę prowadził trener Jerzy Szewczyk. Polki w fazie eliminacyjnej przegrały 0:3 z Japonią, a kolejne porażki, już w rundzie finałowej - 0:3 z Czechosłowacją i 2:3 (14:16 w piątym secie) po zaciętym starciu z ZSRR pozbawiły je medalu. Ostatecznie zajęły czwartą pozycję za ZSRR, Japonią, która pierwszy raz zaznaczyła swą obecność na międzynarodowej arenie, oraz Czechosłowacją.

Trzeci medal reprezentacji Polski

Rok 1962 i turniej w Związku Radzieckim przyniosły reprezentacji Polski trzeci - i do tej pory ostatni - medal mistrzostw świata. Wystartowało czternaście drużyn. Po złoto sięgnęła Japonia, pokonując ZSRR i przełamując dominację tego kraju. Brąz przypadł polskim siatkarkom, które prowadził trener Stanisław Poburka.

Polki skomplikowały sobie sytuację porażkami 0:3 z Japonią i 1:3 z Rumunią, rywalki do podium też jednak gubiły punkty. Najważniejsze okazały się wygrane 3:1 z Bułgarią oraz 3:2 z Czechosłowacją, gdy polskie siatkarki odwróciły wynik ze stanu 0:2. Losy trzeciego miejsca ważyły się do samego końca. Polki przegrały jeszcze 0:3 z ZSRR, ale medal zapewniło im zwycięstwo... Bułgarii w meczu z Rumunią 3:2. Swoje trzecie krążki mistrzostw świata wywalczyły Krystyna Hajec, Danuta Jośko oraz Halina Tomaszewska.

Reprezentacja Polski w kolejnych latach nadal plasowała się w światowej czołówce, wywalczyła dwa brązowe medale olimpijskie (Tokio 1964, Meksyk 1968), ale z przyczyn politycznych nie wzięła udziału w mistrzostwach świata 1967. Później nadeszły gorsze czasy...

Na turnieju Bułgarii w 1970 roku Polki sensacyjnie przegrały w grupie eliminacyjnej i nie awansowały do czołowej ósemki, zajmując ostatecznie dziewiąte miejsce. Podobnie było w 1974 roku w Meksyku - brak awansu do ósemki i dziewiąta pozycja w końcowej klasyfikacji. W 1978 roku reprezentację Polski siatkarek przejął opromieniony sukcesami z męską kadrą Hubert Jerzy Wagner, ale i on niewiele zdziałał. Biało-czerwone dobrze zaczęły MŚ w ZSRR, ale później przyszła seria sześciu przegranych meczów. Udało się wygrać dopiero w starciu z Czechosłowacją (3:2), którego stawką było 11. miejsce w turnieju.

Powrót po 24 latach

Po 1978 roku polskie siatkarki spadły jeszcze niżej w światowej hierarchii i na ich kolejny występ w mistrzostwach świata trzeba było czekać aż 24 lata! Wystartowały w 2002 roku w Niemczech, jednak zakończyły zmagania już na pierwszej fazie grupowej i zostały sklasyfikowane na 13. miejscu. Przesądziła o tym porażka z Grecją 2:3 (14:16 w tie-breaku), choć już w czwartym secie Polki miały piłkę na rozstrzygnięcie meczu.

Po turnieju odszedł trener Zbigniew Krzyżanowski, a jego miejsce zajął Andrzej Niemczyk. Doprowadził on Polskę do dwóch złotych medali mistrzostw Europy (2003, 2005), ale w roli selekcjonera nie dotrwał do siatkarskiego mundialu. Zastąpił go dotychczasowy asystent - Ireneusz Kłos. Drużyna pod jego wodzą dobrze zaczęła turniej w Japonii, wygrała trzy pierwsze mecze. Później jednak nastąpiło załamanie - sześć porażek w kolejnych spotkaniach i odległe 15. miejsce w końcowej klasyfikacji.

Kolejne mistrzostwa rozegrano w Japonii w 2010 roku. Polki grały ze zmiennym szczęściem. Zaczęły od porażek z gospodyniami (2:3) i Serbkami (1:3). Później ograły rywalki w czterech kolejnych spotkaniach, ale szansę na awans do czołowej ósemki straciły po przegranej 0:3 z reprezentacją Chin. Zrewanżowały się tym przeciwniczkom, wygrywając w trzech setach w meczu o dziewiąte miejsce.

Mistrzostwa świata 2014 i 2018 odbyły się bez udziału polskich siatkarek. Ostatni czempionat globu mamy jeszcze świeżo w pamięci. Polska była - wraz z Holandią - współorganizatorem turnieju. Drużynę poprowadził nowy trener Stefano Lavarini i Polki po raz pierwszy od sześćdziesięciu lat wywalczyły awans do czołowej ósemki. Ćwierćfinał przyniósł zaciętą walkę z Serbią, przegraną 2:3 (14:16 w tie-breaku). Polki były o krok od wyeliminowania późniejszych triumfatorek turnieju.

Start w MŚ 2022 przyniósł sporo optymizmu. Polskie siatkarki w kolejnych sezonach potwierdzały przynależność do światowej czołówki - wywalczyły trzy brązowe medale Ligi Narodów i awans na igrzyska w Paryżu, w których dotarły do ćwierćfinału. Jak zaprezentują się podczas turnieju w dalekiej Tajlandii?

Występy Polek w MŚ siatkarek:

1952 – SREBRO

Aleksandra Englisz, Urszula Figwer, Krystyna Hajec, Danuta Jośko, Aleksandra Kubiak, Elżbieta Kurtz, Emilia Szczawińska, Halina Tomaszewska, Katarzyna Welsyng, Zofia Wojewódzka, Mirosława Zakrzewska, Klementyna Zielniok. Trener: Zygmunt Krzyżanowski.

1956 – BRĄZ

Maria Golimowska, Krystyna Hajec, Danuta Jośko, Barbara Kocan, Teresa Konopka, Danuta Kordaczuk, Izabella Łaz, Barbara Szpyt, Halina Tomaszewska, Wanda Tumidajewicz, Anna Wierus, Wanda Zarzycka. Trener: Zygmunt Krzyżanowski.

1960 – 4. miejsce

Jadwiga Abisiak, Krystyna Czajkowska, Maria Golimowska, Danuta Jośko-Żochowska, Danuta Kordaczuk, Halina Lenkiewicz, Jadwiga Marko, Maria Panek, Barbara Szpyt, Krystyna Wleciał, Mirosława Zakrzewska. Trener: Jerzy Szewczyk.

1962 – BRĄZ

Krystyna Czajkowska, Maria Golimowska, Danuta Jośko-Żochowska, Danuta Kordaczuk, Józefa Ledwig, Halina Lenkiewicz, Krystyna Malinowska, Jadwiga Marko, Barbara Szpyt, Maria Śliwka, Krystyna Tabaka, Krystyna Wleciał. Trener: Stanisław Poburka.

1970 – 9. miejsce

Halina Aszkiełowicz, Ewa Binkiewicz, Danuta Kordaczuk-Wagner, Józefa Ledwig, Danuta Kowalczyk, Elżbieta Leżoń, Teresa Małowidzka, Krystyna Ostromęcka, Janina Pluta, Elżbieta Porzec, Zofia Szcześniewska, Wanda Wiecha. Trener: Gwidon Grochowski.

1974 – 9. miejsce

Ewa Binkiewicz-Dubaj, Małgorzata Denisow, Grażyna Godlewska, Danuta Hałaburda, Maria Kopczyńska, Teresa Małowidzka, Bożena Modnicka, Barbara Niemczyk, Krystyna Ostromęcka, Teresa Rychlicka-Kasprzyk, Elżbieta Staniaszek. Trener: Adam Żelazny.

1978 – 11. miejsce

Barbara Bełdzińska, Elżbieta Ciaszkiewicz, Wiesława Chaberska, Jolanta Kania, Maria Kopczyńska, Lucyna Kuśnierz, Bożena Kuźmicka, Anna Lichodzijewska, Bożena Modnicka, Iwona Skonecka, Jarosława Zdrojewska. Trener: Hubert Wagner.

2002 – 13. miejsce

Natalia Bamber, Izabela Bełcik, Małgorzata Glinka, Ewa Kowalkowska, Katarzyna Mroczkowska, Anna Podolec, Aleksandra Przybysz, Milena Rosner, Dominika Smereka, Joanna Staniucha, Joanna Szeszko, Magdalena Śliwa. Trener: Zbigniew Krzyżanowski.

2006 – 15. miejsce

Natalia Bamber, Izabela Bełcik, Kamila Frątczak, Maria Liktoras, Paulina Maj, Joanna Mirek, Anna Podolec, Sylwia Pycia, Milena Rosner, Katarzyna Skorupa, Katarzyna Skowrońska-Dolata, Mariola Zenik. Trener: Ireneusz Kłos.

2010 – 9. miejsce

Agnieszka Bednarek, Katarzyna Gajgał, Małgorzata Glinka-Mogentale, Aleksandra Jagieło, Joanna Kaczor, Karolina Kosek, Paulina Maj, Berenika Okuniewska, Milena Sadurek, Joanna Staniucha-Szczurek, Anna Werblińska, Joanna Wołosz, Katarzyna Zaroślińska, Mariola Zenik. Trener: Jerzy Matlak.

2022 – 7. miejsce

Klaudia Alagierska, Monika Fedusio, Monika Gałkowska, Zuzanna Górecka, Agnieszka Korneluk, Anna Obiała, Olivia Różański, Maria Stenzel, Magdalena Stysiak, Aleksandra Szczygłowska, Weronika Szlagowska, Katarzyna Wenerska, Kamila Witkowska, Joanna Wołosz. Trener: Stefano Lavarini.

2025 – ?

Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske, Aleksandra Gryka, Magdalena Jurczyk, Agnieszka Korneluk, Marlena Kowalewska, Martyna Łukasik, Justyna Łysiak, Julita Piasecka, Malwina Smarzek, Sonia Stefanik, Magdalena Stysiak, Aleksandra Szczygłowska, Katarzyna Wenerska. Trener: Stefano Lavarini.

1967 – Polska wycofała się z turnieju; 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2014, 2018 – brak kwalifikacji do MŚ.