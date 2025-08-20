Kłótnia w szatni wicemistrza. Dwóch zawodników pożegna się z klubem?

Francuz Adrien Rabiot oraz Anglik Jonathan Rowe zostali wystawieni na sprzedaż przez Olympique Marsylia w konsewkencji sprzeczki, do jakiej doszło w szatni zespołu po meczu pierwszej kolejki francuskiej ekstraklasy piłkarskiej. Ich zachowanie w komunikacie nazwano "niedopuszczalnym".

Do incydentu doszło w piątek, na inaugurację sezonu Ligue 1, po wyjazdowym spotkaniu z Rennes. Marsylczycy przegrali 0:1, choć przez godzinę grali w przewadze po czerwonej kartce dla jednego z rywali. Bramkę stracili w doliczonym czasie drugiej połowy.

 

Z relacji francuskich mediów wynika, że później w szatni doszło gwałtownej sprzeczki pomiędzy piłkarzami. W komunikacie Olympique Marsylia napisano jedynie, że 30-letni Rabiot i o osiem lat młodszy Rowe zhańbili się "niedopuszczalnym zachowaniem", a decyzję podjęto po konsultacji ze sztabem trenerskim oraz "zgodnie z wewnętrznym regulaminem klubu".

 

Francuski pomocnik i angielski skrzydłowy dołączyli do Olympique Marsylia w ubiegłym roku i regularnie występowali w drużynie, która została wicemistrzem Francji.

 

W spotkaniu w Rennes w barwach gospodarzy do 85. minuty grał debiutujący w tej drużynie Przemysław Frankowski, wypożyczony z Galatasaray Stambuł.

