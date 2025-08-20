Mistrz olimpijski z problemami prawnymi. Może ponieść karę finansową

Jeżeli nie dostosuje się do decyzji gminy, otrzyma grzywnę w wysokości dwóch tysięcy euro i 100 euro kary za każdy dzień opóźnienia rozbiórki.

Nie jest to dużo w stosunku do jego zarobków, które - jak wyliczył dziennik finansowy "Dagens Naeringsliv" na podstawie zeznania podatkowego z 2023 roku - wynoszą ok. dwóch milionów euro rocznie. Termin jest jednak wyjątkowo niewygodny, ponieważ lekkoatletyczne mistrzostwa świata odbędą się w Tokio w dniach 13-21 września.

Ingebrigtsen przed trzema laty kupił działkę i wybudował nowoczesną willę za 800 tysięcy euro oraz wykupił sąsiadująca posesję za 600 tysięcy euro.

Pochodzący z Sandnes Ingebrigtsen jest miejscowym celebrytą, ale jak podkreśliła gmina, nie oznacza to zgody na łamanie prawa, które traktuje równo wszystkich obywateli, bez względu na to kim są.

Poza złotym medalem olimpijskim na 5000 metrów w Paryżu i złotym w Tokio na 1500 metrów Norweg zdobył dwa złote medale mistrzostw świata na 5000 metrów w Eugene (2022) i Budapeszcie (2023) oraz sześć złotych medali mistrzostw Europy, trzy na 1500 metrów i trzy na 5000 metrów.

AK, PAP