Mistrzostwa Świata siatkarek i mundial siatkarzy U-21 w Telewizji Polsat

Mecze Mistrzostw Świata siatkarek w Tajlandii będą rozgrywane w Bangkoku, Phuket, Chiang Mai i Nakhon Ratchasima. Trzydzieści dwie uczestniczące drużyny zostały podzielone na osiem grup, z których do kolejnej fazy awansują dwie najlepsze ekipy. Polsat Sport już od 25 lat z dumą wspiera Polską Siatkówkę, a tegoroczny mundial kobiet w dniach 22.08 – 7.09 to kolejny wielki turniej, którym polscy kibice mogą cieszyć się przy udziale Sportowej Redakcji Polsatu.

Polskie siatkarki walczą w mistrzostwach świata w Tajlandii

Reprezentacja Polski trafiła do grupy G, w której zmierzy się z Wietnamem, Kenią oraz Niemcami. W Tajlandii tytułu bronią Serbki, które celują w swoje trzecie z rzędu złoto mistrzostw świata. Plany spróbują pokrzyżować im Włoszki czyli triumfatorki tegorocznej Ligi Narodów oraz złote medalistki ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich. Polki natomiast przystępują do mundialu jako zespół, który od trzech lat nie schodzi z podium VNL.

Kanały Polsat Sport pokażą transmisje z Tajlandii oraz rozbudowany program studyjny

Mecze Polek bezpośrednio z Tajlandii skomentują Marek Magiera i Joanna Kaczor-Bednarska. Na miejscu wspierać ich będzie reporterka Polsatu Sport, Bożena Pieczko. Transmisjom meczowym towarzyszyć będzie rozbudowany program studyjny, którego gospodarzami będą Jerzy Mielewski, Adrian Brzozowski, Przemysław Iwańczyk i Marta Ćwiertniewicz. W gronie ich gości znajdą się najlepsi siatkarscy eksperci, w tym m.in. Jakub Bednaruk, Izabela Bełcik, Mariola Zenik, Joanna Podoba-Malicka, Paulina Maj-Erwardt, Milena Sadurek, Dorota Świeniewicz-Brandt czy Piotr Makowski. Dyskusja w studiu będzie się koncentrować na mundialu siatkarek, ale uwadze ekspertów i dziennikarzy nie umkną także wydarzenia na rozgrywanych równolegle mistrzostwach świata siatkarzy do lat 21. Transmisje z Chin z udziałem Polaków oraz inne najciekawsze mecze tego turnieju także będą dostępne w kanałach sportowych Polsatu. Podczas mundialu siatkarek i na mistrzostwach siatkarzy U-21, przy mikrofonach komentatorskich pracować będzie kilkanaścioro topowych dziennikarzy i ekspertów, w tym wielu byłych siatkarzy i siatkarek. Oprócz tych wymienionych przy okazji programów studyjnych oraz przebywającego w Tajlandii duetu Magiera/Kaczor-Bednarska, będą to m.in. Piotr Gruszka, Ireneusz Mazur, Maciej Jarosz, Damian Dacewicz, Krzysztof Wanio, Robert Małolepszy czy Adam Romański.

Mecze Polek w Polsacie Sport 1 i Polsacie

Występy polskich siatkarek na Mistrzostwach Świata w Tajlandii oprócz Polsatu Sport 1 pokaże także Polsat. Polki swoje mecze grupowe rozpoczynać będą o godzinie 15:20, ale już od godziny 14:00 pracować będzie przedmeczowe studio. Pierwszymi rywalkami Biało-Czerwonych w sobotę 23.08 będą Wietnamki. Dwa dni później w poniedziałek 25.08 Polki zmierzą się z Kenijkami, a w środę 27.08 z Niemkami.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl.

Informacja prasowa