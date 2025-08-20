Mistrzostwa świata siatkarek. Poznajcie grupę A

Mistrzostwa Świata siatkarek w Tajlandii rozpoczną się 22 sierpnia. W turnieju wezmą udział 32 państwa, które zostały podzielone na osiem grup. Jedną z nich jest grupa A.

Reprezentacja Holandii

Tajlandia jako gospodarz turnieju miał zagwarantowane miejsce na mistrzostwach świata. Tajki zadebiutowały na mistrzostwach w 1998 roku. Od tamtej pory nie wzięły udziału w czempionacie tylko raz w 2006 roku. Najlepszym wynikiem Tajek na w turnieju było 13. miejsce, które zajmowały czterokrotnie w 1998, 2010, 2018 i 2022 roku. Siatkarki obecnie zajmują 21. miejsce w rankingu FIVB.

 

Reprezentacja Holandii zagwarantowała sobie miejsce w turnieju po zdobyciu brązowego medalu na mistrzostwach Europy w 2023 roku. Holanderki biorą udział w mistrzostwach świata od 1956 roku, mimo to nie przywiozły z imprezy ani jednego medalu. Najbliżej zdobycia krążka były w 2018 roku. W meczu o brązowy medal Holenderki przegrały z Chinkami 3:0. 

 

Szwecja to jeden z debiutantów w tegorocznych mistrzostwach świata. Awans do turnieju Szwedki zagwarantowały sobie poprzez miejsce w światowym rankingu FIVB w którym zajmują obecnie 26. miejsce. Szwedzkie siatkarki zdobyły srebrny i złoty medal w Europejskiej Golden League kolejno w 2023 i 2024 roku.

 

Egipcjanki dzięki drugiemu miejscu podczas Mistrzostw Afryki w 2023 roku zajęły jedno z miejsc dających udział w czempionacie. Będzie to ich czwarty występ w turnieju i pierwszy od 2006 roku. Najlepszym wynikiem Egiptu jest 16. miejsce w 1990 roku.

Terminarz spotkań Grupy A:

Holandia vs. Szwecja - 22 sierpnia godz. 12:00

Tajlandia vs. Egipt - 22 sierpnia godz. 15:30

Holandia vs. Egipt - 24 sierpnia godz. 12:00

Tajlandia vs. Szwecja - 24 sierpnia godz. 15:30

Szwecja vs. Egipt - 26 sierpnia godz. 12:00

Tajlandia vs. Holandia - 26 sierpnia godz. 15:30

