Mistrzostwa Świata siatkarek. Poznajcie grupę B

Obecne mistrzynie olimpijskie i zwyciężczynie tegorocznej Ligi Narodów Włoszki zagwarantowały sobie udział w turnieju, zajmując czwarte miejsce podczas mistrzostw Europy w 2023 roku. Reprezentacja Włoch zadebiutowała podczas mistrzostw świata w 1978 roku, nie opuszczając żadnej kolejnej edycji. W 12 występach włoskie siatkarki zdobyły trzy medale - złoty w 2002 roku, srebrny w 2018 roku i brązowy w 2022 roku.

Belgijki awans na mistrzostwa zdobyły poprzez ranking FIVB, w którym zajmują aktualnie 14. miejsce. Belgijskie siatkarki zadebiutowały w czempionacie w drugiej edycji w 1956 roku. Najlepszym osiągnięciem reprezentacji Belgii podczas mistrzostw świata jest 9. miejsce zdobyte w 2022 roku.





Kuba powraca na mistrzostwa świata, kiedy to w 2022 roku nie wywalczyła awansu pierwszy raz od 50 lat. Gwarancje udziału w turnieju dało im miejsce w światowym rankingu, w którym zajmują 28. miejsce. Kubańskie siatkarki są jedną z najbardziej utytułowanych drużyn narodowych wśród kobiet. Do tej pory zdobyły trzy złote medale (1978, 1994, 1998) i jeden srebrny (1986) w 18 występach.

Słowenki to debiutantki w tegorocznych mistrzostwach świata. Reprezentacja Słowacji wcześniej próbowała wywalczyć awans poprzez puchar kontynentalny jednak bezskutecznie. Tym razem udało się dzięki miejscu zajmowanym w tabeli FIVB. Słoweńskie siatkarki w Europejskiej Golden League zdobyły srebrny medal w 2016 roku i brązowy w 2017 roku.

Terminarz spotkań Grupy B:

Belgia – Kuba - 22 sierpnia godz. 12:00

Włochy – Słowacja - 22 sierpnia godz. 15:30

Włochy – Kuba - 24 sierpnia godz. 12:00

Belgia – Słowacja - 24 sierpnia godz. 15:30

Włochy – Belgia - 26 sierpnia godz. 12:00

Kuba – Słowacja - 26 sierpnia godz. 15:30

