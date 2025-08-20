Mistrzostwa świata siatkarek. Poznajcie grupę C

Brazylia zapewniła sobie miejsce na mistrzostwach świata dzięki zwycięstwu w 2023 roku w Mistrzostwach Ameryki Południowej. Dla Brazylijek jest to 18. występ na turnieju, w którym do tej pory zdobyły pięć medali – srebrno w 1994, 2006, 2010 i 2022 roku oraz brąz w 2014 roku.

Portorykanki zagwarantowały sobie udział w turnieju poprzez wysokie miejsce w światowym rankingu, w którym zajmują 18. pozycję. Portoryko zadebiutowało na mistrzostwach świata w 1974 roku. Najlepszym rezultatem portorykańskich siatkarek jest 12. miejsce w 2002 roku.

Reprezentacja Francji wraca na mistrzostwa świata po 50 latach. Awans Francuzki zagwarantowały sobie poprzez ranking FIVB, znajdując się na 15. miejscu. Najlepszym wynikiem Francji podczas czempionatu było 7. miejsce w pierwszej edycji turnieju w 1952 roku.

Grecja wystąpi na mistrzostwach świata po raz drugi. Greczynki awansowały na turniej, zajmując ostatnią gwarantującą awans na mistrzostwa świata pozycje w światowym rankingu. Podczas debiutu w 2002 roku greckie siatkarki były 11.

Terminarz spotkań Grupy C:

Portoryko vs Francja - 22 sierpnia godz. 11:00

Brazylia vs Grecja - 22 sierpnia godz. 14:30

Portoryko vs Grecja - 24 sierpnia godz. 11:00

Brazylia vs Francja - 24 sierpnia godz. 14:30

Francja vs Grecja - 26 sierpnia godz. 11:00

Brazylia vs Portoryko - 26 sierpnia godz. 14:30

AK, Polsat Sport