Mistrzostwa świata siatkarek w Tajlandii rozpoczną się 22 sierpnia. W turnieju weźmie udział 32 państwa, które zostały podzielone na osiem grup. Jedną z nich jest grupa D.

Mistrzostwa świata siatkarek. Poznajcie grupę D
Reprezentacja Stanów Zjednoczonych

Srebrny medal zdobyty na mistrzostwach NORCECA 2023 zapewnił Amerykankom kwalifikację do mistrzostw świata. Stany Zjednoczone wezmą udział w turnieju po raz osiemnasty. Amerykanki zdobyły dotychczas pięć medali – złoto w 2014 roku, srebro w 1967 i 2002 oraz brąz w 1982 i 1990.

 

Reprezentacja Czech zakwalifikowała się do turnieju poprzez miejsce w światowym rankingu, w którym zajmuje 15. miejsce. Czeszki w dwunastu występach zdobyły dwa medale, zdobywając brązowy medal w pierwszej edycji w 1952 roku oraz w 1960 roku.

 

Argentyna zapewniła sobie bilet do Tajlandii, dzięki drugiemu miejscu na mistrzostwach Ameryki Południowej w 2023 roku. Argentynki wystąpią na turnieju po raz siódmy. Najlepszym wynikiem było ósme miejsce w 1960 roku.

 

Słowenia to jedno z 15 państw, które zagwarantowały sobie udział w turnieju poprzez ranking FIVB, w którym zajmuje 25. miejsce. Słowenki są debiutantkami na tegorocznych mistrzostwach. W Europejskiej Golden League słoweńskie siatkarki zdobyły piąte miejsce.  

Terminarz spotkań Grupy D:

Czechy vs. Argentyna - 22 sierpnia godzina 11:00

USA vs. Słowenia - 22 sierpnia godzina 14:30

Czechy vs. Słowenia - 24 sierpnia godzina 11:00

USA vs. Argentyna - 24 sierpnia godzina 14:30

Argentyna vs. Słowenia - 26 sierpnia godzina 11:00

USA vs. Czechy - 26 sierpnia godzina 14:30

