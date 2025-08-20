Mistrzostwa świata siatkarek. Poznajcie grupę E

Turczynki zagwarantowały sobie udział w mistrzostwach świata wygrywając mistrzostwa Europy w 2023 roku. Turcja zadebiutowała w czempionacie dopiero w 2006 roku. Ich najlepszym rezultatem było 6. miejsce w 2010 roku.

Kanada zagwarantowała sobie bilet do Tajlandii, zdobywając brązowy medal na mistrzostwach NORCECA 2023. Dla kraju z Ameryki Północnej będzie to jedenasty występ na mistrzostwach świata. Najbardziej udana kampania miała miejsce podczas poprzedniego turnieju w 2022 roku, Kanadyjki zajęły wówczas dziesiąte miejsce.

Reprezentacja Bułgarii zagwarantowała sobie udział w turnieju poprzez ranking FIVB w którym zajmuje 20. miejsce. Dla Bułgarek będzie to czternasty występ na mistrzostwach świata. W pierwszej edycji rozgrywek Bułgarki zajęły czwarte miejsce.

Hiszpanki powracają na mistrzostwa świata po ponad 40 latach nieobecności. "La roja" zagwarantowała sobie udział w turnieju, zajmując przedostatnią pozycję gwarantując awans poprzez ranking FIVB. W swoim ostatnim występie w 1972 reprezentantki Hiszpanki zajęły 20. miejsce.

Terminarz spotkań Grupy E:

Kanada vs. Bułgaria - 23 sierpnia godz. 11:00

Turcja vs. Hiszpania - 23 sierpnia godz. 14:30

Kanada vs. Hiszpania - 25 sierpnia godz. 11:00

Turcja vs. Bułgaria - 25 sierpnia godz. 14:30

Turcja vs. Kanada - 27 sierpnia godz. 11:00

Bułgaria vs. Hiszpania- 27 sierpnia godz. 14:30

AK, Polsat Sport