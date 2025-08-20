MŚ siatkarek 2025. Gdzie oglądać mecze? Transmisje TV i stream online - faza grupowa

W dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii zostaną rozegrane mistrzostwa świata w siatkówce kobiet. O tytuł najlepszej drużyny globu powalczą 32 reprezentacje, wśród nich Polska. W pierwszej części turnieju drużyny podzielono na osiem grup po cztery zespoły. Po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Reprezentacja Polski wystąpi w grupie G. W meczach pierwszej części turnieju zmierzy się kolejno z Wietnamem (23 sierpnia), Kenią (25 sierpnia) oraz Niemcami (27 sierpnia).

Transmisje meczów mistrzostw świata w siatkówce kobiet 2025 będzie można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Mecze reprezentacji Polski również w Polsacie. Polki swoje spotkania grupowe rozgrywać będą o godzinie 15.30, ale już od godziny 14.00 rozpocznie się przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1.

Terminarz i plan transmisji MŚ siatkarek 2025:

2025-08-22: Czechy – Argentyna (piątek, godzina 10.50; transmisja – Polsat Sport Fight, Polsat Sport Premium 5)

2025-08-22: Portoryko – Francja (piątek, godzina 10.50; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-08-22: Belgia – Kuba (piątek, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 3)

2025-08-22: Holandia – Szwecja (piątek, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-08-22: Brazylia – Grecja (piątek, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-08-22: USA – Słowenia (piątek, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport 3)

2025-08-22: Tajlandia – Egipt (piątek, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport Fight, Polsat Sport Premium 6)

2025-08-22: Włochy – Słowacja (piątek, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1)