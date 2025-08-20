MŚ siatkarek 2025: Nowe zasady! Jakie zaszły zmiany? Formuła turnieju. System rozgrywek

Mistrzostwa świata siatkarek 2025 zostaną rozegrane w Tajlandii. Rywalizacja odbędzie się w dniach 22 sierpnia – 7 września 2025 roku. Bangkok, Nakhon Ratchasimie, Phuket oraz Chiang Mai to miasta, w których zostanie rozegrana faza grupowa. Decydująca część imprezy odbędzie się w Bangkoku. Tajlandia po raz pierwszy będzie gospodarzem siatkarskich mistrzostw świata.

W turnieju po raz pierwszy w historii wystąpią aż 32 reprezentacje - trzy z Afryki (CAVB), cztery z Azji (AVC), szesnaście z Europy (CEV), sześć z regionu Ameryki Północnej, Centralnej i Karaibów (NORCECA) oraz trzy z Ameryki Południowej (CSV). W tym gronie cztery drużyny zadebiutują w MŚ - Słowacja, Słowenia, Szwecja oraz Wietnam. Kilka reprezentacji wraca po wielu latach przerwy - np. Francja po raz ostatni wystąpiła w 1974, a Hiszpania w 1982 roku. Tytułu mistrzowskiego wywalczonego w 2022 roku broni Serbia.

Liczba uczestników to spora zmiana w porównaniu z poprzednimi mistrzostwami, w których rywalizowały 24 zespoły. Kolejną nowością jest zmiana cyklu rozgrywania czempionatu globu - z czteroletniego na dwuletni; kolejne MŚ odbędą się więc w 2027 roku.



32 reprezentacje, które uzyskały prawo gry w mistrzostwach świata 2025 podzielono na osiem grup, po cztery drużyny w każdej. Losowanie grup odbyło się 17 grudnia 2024 roku w Bangkoku.



MŚ w siatkówce kobiet 2025 - podział na grupy:

grupa A: Tajlandia, Holandia, Szwecja, Egipt

grupa B: Włochy, Belgia, Kuba, Słowacja

grupa C: Brazylia, Portoryko, Francja, Grecja

grupa D: USA, Czechy, Argentyna, Słowenia

grupa E: Turcja, Kanada, Bułgaria, Hiszpania

grupa F: Chiny, Dominikana, Kolumbia, Meksyk

grupa G: Polska, Niemcy, Kenia, Wietnam

grupa H: Japonia, Serbia, Ukraina, Kamerun.

Spore zmiany zaszły również w formule turnieju. Na poprzednich mistrzostwach świata rozegrano dwie fazy grupowe. Tym razem ta część turnieju została skrócona. O kolejności w grupach będą decydowały: 1. liczba zwycięstw, 2. liczba punktów, 3. stosunek setów, 4. stosunek małych punktów, 5. bilans w bezpośrednich meczach. Mecze pierwszej części turnieju odbędą się w dniach 22-27 sierpnia. Każdy z zespołów zagra po trzy spotkania, które będą rozgrywane co dwa dni.

Awans do fazy pucharowej wywalczą po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, a pozostałe szesnaście ekip odpadnie z rywalizacji. Walka w play-off rozpocznie się od 1/8 finału, gdzie drużyny utworzą pary: A1–H2, H1–A2, D1–E2, E1–D2, B1–G2, G1–B2, C1–F2, F1–C2.



Następnie rozegrane zostaną ćwierćfinały i półfinały. Na 7 września zaplanowano decydujące starcia mistrzostw świata siatkarek 2025 - mecz o 3. miejsce oraz finał.