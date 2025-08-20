Po wielkim sukcesie seniorskiej reprezentacji Polski w Chinach (złoto Ligi Narodów), czas na rozgrywki młodszych kadrowiczów. Na inaugurację siatkarze prowadzeni przez Piotra Grabana zmierzą się z Portoryko.

Polacy są wymieniani w gronie faworytów do medalu czempionatu. Na poprzednich mistrzostwach, które odbyły się w 2023 roku w Bahrajnie, wywalczyli piąte miejsce.

Biało-Czerwoni trafili do grupy B. W kolejnych spotkaniach ich rywalami będą Korea Południowa (22.08), Kanada (23.08), Kazachstan (25.08) i Iran (26.08).

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Portoryko na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o godzinie 8:00.

KP, Polsat Sport